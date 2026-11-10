Tragedia en Amalfi: un menor de edad murió ahogado en la vereda Naranjal

Resumen: Un menor de edad murió ahogado en un pozo de agua en la vereda Naranjal, zona rural de Amalfi, Antioquia. Según el reporte preliminar fue un accidente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amalfi se encargó del traslado a la morgue municipal.