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    • Tragedia en Amalfi: un menor de edad murió ahogado en la vereda Naranjal

    Un menor de edad murió ahogado en un pozo de agua en la vereda Naranjal, zona rural de Amalfi, Antioquia. Bomberos llevaron el cuerpo a la morgue municipal.

    Publicado por: SoloDuque

    Tragedia en Amalfi: un menor de edad murió ahogado en la vereda Naranjal
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    Tragedia en Amalfi: un menor de edad murió ahogado en la vereda Naranjal

    Resumen: Un menor de edad murió ahogado en un pozo de agua en la vereda Naranjal, zona rural de Amalfi, Antioquia. Según el reporte preliminar fue un accidente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amalfi se encargó del traslado a la morgue municipal.

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    Un menor de edad murió ahogado en un pozo de agua en la vereda Naranjal, zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia. El hecho se registró en la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026.

    Posteriormente se conoció que el niño tenía cuatro años.

    Unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Amalfi

    Foto: Bomberos Amalfi

    Lo que se sabe

    Según el reporte preliminar, se trató de un accidente. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amalfi atendió el llamado de emergencia y se encargó del traslado a la morgue municipal en su unidad de rescate.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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