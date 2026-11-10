Tragedia en Amalfi: un menor de edad murió ahogado en la vereda Naranjal

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Resumen: Un menor de edad murió ahogado en un pozo de agua en la vereda Naranjal, zona rural de Amalfi, Antioquia. Según el reporte preliminar fue un accidente y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amalfi se encargó del traslado a la morgue municipal.
Un menor de edad murió ahogado en un pozo de agua en la vereda Naranjal, zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia. El hecho se registró en la tarde del lunes 9 de noviembre de 2026.
Posteriormente se conoció que el niño tenía cuatro años.
Foto: Bomberos Amalfi
Lo que se sabe
Según el reporte preliminar, se trató de un accidente. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amalfi atendió el llamado de emergencia y se encargó del traslado a la morgue municipal en su unidad de rescate.
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