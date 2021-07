Conmovedor homenaje a Julián, el niño que quería ser como Egan Bernal

Julián Esteban Gómez, un niño que el 2019 le dio la vuelta al mundo en un emotivo video en el que decía entre lagrimas que admiraba a Egan Bernal y celebraba el triunfo del deportista en el Tour de Francia en el 2019, hoy nuevamente llega al corazón de muchos pero de la más triste, el niño murió mientras hacía lo que más le gustaba: montar ‘bici’.

In Memorian Julián Esteban Gómez Eterno Ciclista Celeste. pic.twitter.com/VnFHWhYcir — Jose Villanueva (@diosesazul1946) July 18, 2021

Eran alrededor de las 9 de la mañana de este domingo 18 de julio transitaba por la vía vía Zipaquirá-Cajicá en compañía de su abuelo cuando fue sorprendido por una tractomula que lo atropelló, el niño de 13 años de edad murió al instante.

Julián era una promesa del ciclismo de Zipaquirá, hacía parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá, dirigido por Fabio Rodríguez, quien lamentó el suceso y escribió, «hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián».

En Zipaquirá admiraban tanto su tenacidad que incluso un pintor decidió plasmarlo en un mural en el que el niño aparece observando a Egan.

Justo en este lugar que un día se respiró felicidad, la noche de este domingo 18 de julio solo había tristeza y desconcierto por la pronta partida de Julián.

Al rededor del mural, familiares y amigos y vecinos se reunieron y con velas y fotos le rindieron un sentido homenaje al menor.



Foto tomada de Twitter

Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 18, 2021

Julián Esteban Gómez, el niño que soñaba ser como @Eganbernal y que lloró cuando su ídolo se coronó campeón del Tour de Francia, murió arrollado por una tractomula en la vía #Zipaquirá #Cajicá. Estaba entrenando junto a su abuelito. Paz en la tumba de esta promesa del ciclismo pic.twitter.com/I9O5gWrx88 — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) July 18, 2021

Dolor absoluto por la muerte de Julián Esteban Gómez. El soñaba con ser como Egan Bernal, su vida se la llevó una tractomula mientras entrenaba. 😔😔😔 pic.twitter.com/Xjtji7pFNv — Julián Espinosa 🌻🚵🏻 (@JulianEsBogota) July 18, 2021

#Atención A esta hora se lleva a cabo una velatón en Zipaquirá para recordar a Julián Gómez, el menor de edad que murió tras ser arrollado por tractomula #VocesySonidos pic.twitter.com/KKVhxxEhgB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 19, 2021

