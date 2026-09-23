Resumen: Conoce los detalles del sexto atentado con explosivos contra la infraestructura férrea del Cerrejón que dejó varios vagones de un tren descarrilados en Uribia, La Guajira.

¡Ataque terrorista! Vuelan la vía férrea y descarrilan vagones de un tren en Cerrejón, La Guajira

Un atentado con explosivos sacudió la infraestructura férrea del Cerrejón el pasado martes 22 de septiembre, provocando el descarrilamiento de varios vagones del tren carbonero que se desplazaba sin carga de regreso hacia el complejo minero.

El sabotaje se perpetró a la altura del kilómetro 60 de la línea férrea, en jurisdicción del municipio de Uribia, obligando a la evacuación preventiva del personal operativo que transitaba por el corredor.

Aunque la empresa multinacional indicó que la cuantía exacta de los daños materiales sigue pendiente de una revisión técnica detallada, el secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez, señaló de manera preliminar que cerca de 20 unidades sufrieron afectaciones por el impacto, mientras que los registros visuales iniciales evidencian el colapso de por lo menos cuatro plataformas.

Este preocupante episodio encendió las alarmas institucionales al tratarse del sexto ataque cometido en lo corrido del año contra el sistema de transporte de la compañía minera en el departamento de La Guajira.

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Frente a la compleja situación de seguridad que involucra una extensión de 150 kilómetros de vía férrea, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron unidades especializadas en antiexplosivos y tropas del Batallón de Defensa Antiaérea para asegurar la zona y descartar la presencia de nuevos artefactos letales.

Las autoridades locales enfatizaron en la necesidad de articular estrategias tecnológicas de vigilancia con la empresa, como el uso de drones, para mitigar el riesgo y blindar este corredor estratégico frente a la amenaza de los grupos al margen de la ley.

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