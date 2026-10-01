Resumen: Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) tras doce años al frente del gremio industrial más relevante del país. Su salida se produce en medio de tensiones con el Gobierno Nacional, luego de denunciar presiones que atentaban contra la autonomía institucional de la organización. Durante su gestión, Mac Master representó a un bloque de más de 1.600 empresas afiliadas, dejando al apartarse de su cargo un llamado a preservar la independencia gremial, la libertad de asociación y el diálogo constructivo como pilares fundamentales para el desarrollo económico del país.

Fin de una era en el gremio industrial: Bruce Mac Master deja la presidencia de la ANDI tras 12 años de gestión

Concluye un periodo histórico al frente del sector productivo en Colombia. Este 1° de octubre, Bruce Mac Master oficializó su retiro de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), cerrando un ciclo de doce años que comenzó en diciembre de 2013 y que lo consolidó como uno de los voceros económicos más influyentes del país.

La dimisión del dirigente gremial se da en el marco de una serie de fricciones con el Gobierno Nacional, luego de que salieran a la luz supuestas instrucciones oficiales destinadas a vetar reuniones de ministros con el representante de los industriales. Ante este escenario, Mac Master había denunciado públicamente una campaña «sistemática y malintencionada» en contra de la organización, optando por tramitar sus posturas a través de canales institucionales para evitar que el choque personal opacara la labor del gremio.

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En una comunicación fechada el pasado 25 de septiembre, el saliente líder empresarial subrayó que el debate sobrepasaba su nombre y tocaba la fibra de la autonomía gremial. Con más de 82 años de historia, 1.600 empresas afiliadas y una representación que abarca a cientos de miles de trabajadores, la ANDI ha sido históricamente un actor fundamental en el diálogo con las diferentes administraciones del Estado, principio que Mac Master defendió como la esencia de la institución.

El anuncio de su salida generó reacciones inmediatas en diversos sectores productivos y políticos. Dirigentes como Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), así como congresistas y exfuncionarios, rechazaron cualquier intento de limitar las libertades de asociación e hicieron un llamado vehemente a preservar la independencia de las voces gremiales como pilar democrático.

Al apartarse de la dirección de la ANDI, Mac Master dejó un mensaje enfocado en la conciliación, asegurando que el país requiere con urgencia recuperar la confianza, el diálogo respetuoso y la voluntad de trabajo conjunto entre el sector público y el privado para superar los retos económicos de Colombia.

Fin de una era en el gremio industrial: Bruce Mac Master deja la presidencia de la ANDI tras 12 años de gestión