Avioneta se desplomó en Pachuca, México, un minuto después de despegar: murieron piloto y copiloto

Resumen: Una avioneta Cessna T210 se desplomó y ardió en la colonia Venta Prieta de Pachuca, México, un minuto después de despegar rumbo a Cuernavaca. El piloto y el copiloto murieron. Las autoridades mexicanas investigan las causas del accidente.

Una avioneta se desplomó y ardió la mañana de este lunes 2 de noviembre en la colonia Venta Prieta, al sur de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, en México. Las dos personas que viajaban a bordo, el piloto y el copiloto, perdieron la vida.

El momento del accidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se aprecia cómo la aeronave se precipita a tierra y arde tras el impacto, en las inmediaciones de una tienda Sam’s Club y a pocos metros de la 18.ª Zona Militar, sobre la avenida Tezontle.

La avioneta, señalada con un círculo rojo, instantes antes de desplomarse. Captura del video que circula en redes.

Un minuto de vuelo

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México, la aeronave despegó a las 9:30 de la mañana del aeropuerto Juan Guillermo Villasana de Pachuca con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Sin embargo, a las 9:31, durante la fase de ascenso inicial, se precipitó a tierra a unos 500 metros de la cabecera 21 de la pista. La Secretaría de Seguridad Pública estatal recibió el reporte de emergencia a las 9:35.

Se trata de una avioneta Cessna 210, que otros reportes precisan como modelo T210N, con matrícula XB-AZG. Según los registros de la AFAC citados por medios mexicanos, la aeronave pertenece y era operada por Grupo Aeroespacial Avspace, S.A. de C.V., una empresa con base en Cuernavaca dedicada a servicios aeronáuticos, entre ellos actividades de capacitación.

Las víctimas

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo identificó de manera preliminar a los fallecidos como Moisés González Meléndez, piloto, y José Jaime Jarquín Ramos, copiloto. La Procuraduría General de Justicia del estado confirmó la muerte de los dos ocupantes de la aeronave.

Los primeros reportes locales del accidente mencionaban, además, una persona lesionada, dato sobre el que las autoridades no han dado detalles hasta el momento.

«Sonó como una explosión»

Yael, un motociclista que transitaba por la avenida Tezontle en el momento del accidente, relató a medios locales que vio cómo la aeronave descendió sin control antes de estrellarse.

«Vi cómo la avioneta perdió, no sé si quería aterrizar de emergencia, cuando perdió el equilibrio se fue a impactar», contó. «Sonó como si fuera una explosión de tanque de gas, pero al doble».

El testigo explicó que, después de escuchar el golpe, aceleró su motocicleta y se estacionó más adelante para observar lo ocurrido. Desde ese punto, dijo, alcanzó a ver la aeronave detenida y a las dos personas que viajaban en ella. Aunque consideró que la avioneta pudo haber intentado un aterrizaje de emergencia, reconoció que desconoce las causas por las que perdió el control.

Las imágenes que circulan en redes muestran una densa columna de humo negro y las llamas consumiendo los restos de la aeronave, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el punto del impacto.

Investigación en curso

Al lugar del siniestro llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, que sofocaron el incendio que siguió al impacto, así como personal de Protección Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional, que mantienen acordonada la zona. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

La AFAC informó que ya inició la investigación administrativa correspondiente para establecer las causas del desplome, que hasta el momento se desconocen. Mientras avanzan las pesquisas, la zona permanece acordonada y se recomienda a la población evitar el sector.

El accidente ocurrió un día después de la caída de un Learjet 60 en Florida, Estados Unidos, en el que murieron sus ocupantes. Se trata de hechos distintos cuyas causas permanecen bajo investigación.

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