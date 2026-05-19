Resumen: La Audiencia Nacional lo investiga por presunto tráfico de influencias en el polémico rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, una compañía que funcionaba como fachada de capitales venezolanos estrechamente ligados a la cúpula de la caída dictadura chavista.

El fantasma del derrocado régimen de Maduro acorrala a Zapatero: Justicia española lo imputa por el caso Plus Ultra

Minuto30.com .- Los estrechos vínculos económicos y políticos con el derrocado régimen de Nicolás Maduro han desatado un terremoto judicial sin precedentes en España. Por primera vez en la historia democrática del país ibérico, un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado formalmente.

La Audiencia Nacional lo investiga por presunto tráfico de influencias en el polémico rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, una compañía que funcionaba como fachada de capitales venezolanos estrechamente ligados a la cúpula de la caída dictadura chavista.

Plus Ultra: La aerolínea de los aliados de Maduro

El escándalo, que hoy tiene a Zapatero contra las cuerdas, estalló tras descubrirse las profundas irregularidades en la entrega de 53 millones de euros de dinero público a Plus Ultra en marzo de 2020.

Aunque el gobierno socialista de Pedro Sánchez justificó la entrega del dinero bajo el paraguas de un fondo de rescate para empresas «estratégicas» afectadas por la covid-19, la realidad de la aerolínea era muy distinta:

Apenas contaba con cuatro aviones Airbus A-340.

Solo cubría rutas hacia Venezuela, Ecuador y Perú.

Su junta de accionistas estaba dominada por empresarios venezolanos que, según investigaciones y denuncias de la derecha española, pertenecían al círculo íntimo y financiero del derrocado dictador Nicolás Maduro.

Comisiones ocultas, allanamientos y el papel de Zapatero

La Justicia sospecha que el expresidente Rodríguez Zapatero utilizó su influencia para asegurar este millonario desembolso hacia los aliados del régimen venezolano. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por El País, el esquema habría funcionado a través de una empresa de consultoría propiedad de un allegado a Zapatero, la cual habría actuado como intermediaria para el pago de comisiones ocultas.

La gravedad del caso ha llevado a las autoridades españolas a ejecutar el allanamiento de las oficinas del exjefe de Gobierno y de las empresas vinculadas a sus hijas. Zapatero ha sido citado a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

El factor Delcy Rodríguez y el exministro Ábalos

El entramado de corrupción a favor de la cúpula chavista suma otro oscuro capítulo: el papel del exministro de Transportes español, José Luis Ábalos.

Ábalos, quien hoy se encuentra encarcelado e investigado por corrupción, fue el protagonista de un polémico encuentro secreto en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez. En aquel momento, Rodríguez era la número dos del régimen de Maduro y tenía prohibida la entrada a la Unión Europea por sanciones internacionales; hoy, paradójicamente, figura al frente del Gobierno en el país sudamericano tras la caída del dictador.

Las ramificaciones de los negocios de Ábalos cruzaron el Atlántico hasta llegar a Colombia. El encarcelado exfuncionario habría adquirido una lujosa finca en Tuluá, Valle del Cauca, utilizando presuntamente fondos desviados de su ONG, Fiadelso.

Ese dinero de cooperación internacional estaba originalmente destinado a comunidades indígenas vulnerables de Colombia, Perú y Brasil, pero habría terminado engrosando el patrimonio de la red política que facilitaba los negocios del chavismo en Europa.