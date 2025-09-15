Operativos del Acueducto destapan 696 conexiones ilegales y recuperan casi $5.000 millones por agua no registrada

Resumen: En un operativo en Bogotá y Soacha, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recuperó cerca de 5.000 millones de pesos, tras detectar y sancionar fraudes y conexiones ilegales. Las inspecciones, que incluyeron un caso de robo de agua con carrotanques en San Cristóbal, permitieron recuperar recursos equivalentes al consumo mensual de más de 61.000 familias.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) logró recuperar cerca de 5.000 millones de pesos en agosto, luego de detectar y sancionar fraudes y conexiones irregulares al sistema de agua en la capital y en el municipio de Soacha.

Como parte de los operativos realizados en 20 localidades de Bogotá y en Soacha, la EAAB llevó a cabo un total de 696 inspecciones en unidades residenciales, obras en construcción y comercios como hoteles y lavaderos de vehículos.

Estas visitas permitieron facturar 676.753 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a $4.995 millones. De esta cifra, $586 millones corresponden a conexiones clandestinas que buscaban evadir el pago del servicio.

Las localidades donde se encontró la mayor cantidad de fraudes fueron Engativá (15%), Kennedy (9,5%) y Bosa (8,6%). Además, la EAAB presentó 39 denuncias ante la Fiscalía por defraudación de fluidos, relacionadas con más de 241.000 metros cúbicos de agua, con un valor estimado de $2.186 millones.

Desmantelan red clandestina que comercializaba agua con carrotanques

En la primera semana de septiembre, las autoridades propinaron un duro golpe a una modalidad de robo de agua que afectaba a la localidad de San Cristóbal. Se identificó un establecimiento, que simulaba ser un parqueadero, con una conexión clandestina a las redes del Acueducto. El lugar comercializaba el líquido a través de carrotanques, afectando la presión del servicio en la zona.

La actividad ilegal se había apropiado de 4.238 metros cúbicos de agua, avaluados en más de 46 millones de pesos. El responsable del establecimiento fue capturado y puesto a disposición de la justicia.