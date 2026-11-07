Resumen: Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero y funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue capturado en Neiva por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía. Está señalado de guardar en un computador personal una copia espejo del sistema de inteligencia del Estado, de acceso reservado a ocho altos funcionarios.

Capturan en Neiva a funcionario de la DNI señalado de sacar copia del sistema de inteligencia del Estado

Según versiones extraoficiales, un funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue capturado en Neiva, capital del Huila, en un operativo conjunto de unidades del Gaula Militar de la Novena Brigada y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero que se desempeñaba como Gestor de Inteligencia Máster Grado 4 en el área de TIC y desarrollo de software de la entidad. Es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional.

Una copia espejo del sistema de inteligencia

Oyola Tovar está señalado de haber conservado en un computador personal una «copia espejo» del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), la plataforma que concentra la información reservada que recopila el Estado colombiano.

La gravedad del caso estaría precisamente en el nivel de reserva de esos archivos: según esas versiones, la consulta del contenido completo del sistema está limitada a apenas ocho altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Defensa, el director de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), el director de la DNI y el inspector de la entidad.

Según las versiones extraoficiales, la Fiscalía le seguía el rastro desde hacía más de un mes por la presunta extracción de esa información de seguridad nacional.

La captura en Neiva

El ingeniero fue ubicado en el centro de Neiva. Según una investigación periodística, la captura se produjo en una clínica de la capital huilense, de donde habría intentado salir con ayuda de personal del centro médico.

También se conoció que el funcionario habría dejado de asistir a sus labores en la DNI y que, para justificar sus ausencias, presentó varias incapacidades médicas cuya autenticidad es cuestionada por las fuentes consultadas, que las califican de falsas. Esos documentos habrían sido expedidos por clínicas de Bogotá y Neiva mientras el funcionario seguía vinculado a la entidad.

Cuando la situación se conoció, Oyola Tovar habría reportado un robo en su vivienda en el que, según su versión, los delincuentes se llevaron un computador que contenía información de inteligencia. Sin embargo, las fuentes de la investigación ponen en duda que ese hurto realmente hubiera ocurrido.

Un recorrido con vínculos políticos

La trayectoria de Oyola Tovar también registra un componente político. Antes de llegar a la DNI trabajó en la unidad de trabajo legislativo del entonces senador y actual gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

Posteriormente ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, donde habría cumplido funciones relacionadas con sistemas informáticos.

Según las fuentes citadas por la investigación periodística, los agentes del CTI que adelantaban la búsqueda habrían solicitado apoyo a la dirección de la DNI para ubicarlo, sin que, según esas versiones, hubieran recibido la colaboración esperada.

¿Dónde está la copia?

Más allá de la captura, la pregunta que queda abierta es dónde está la copia del sistema de inteligencia y quién pudo tener acceso a ella. Eso deberá establecerlo la Fiscalía, que también tendrá a su cargo esclarecer las circunstancias del supuesto robo y la autenticidad de las incapacidades médicas.

Oyola Tovar quedó a disposición de las autoridades y deberá responder ante un juez por los delitos que le sean imputados. Como en todo proceso judicial, rige la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.

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