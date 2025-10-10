Habilitan paso por la UdeA, tras disturbios protagonizados por manifestantes

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) confirmó la normalización del tráfico en el sector de la Universidad de Antioquia (UdeA) luego de los disturbios registrados esta tarde.

A las 6:30 p.m. de este viernes 10 de octubre, se habilitó nuevamente la movilidad en la Carrera 51 con la Calle 67, suspendida desde hace poco más de una hora.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución en la zona tras el levantamiento del cierre vial que se mantuvo por los enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y la Policía.

