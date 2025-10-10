Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La marcha «pacífica» de hoy terminó en disturbios en la UdeA: hay videos

Minuto30.com .- La tarde de este viernes 10 de octubre se registraron fuertes disturbios en la Universidad de Antioquia (UdeA), obligando a la intervención de la Policía y generando un cierre vial crítico.

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed), la Carrera 51 con Calle 67, a la altura de la universidad, permanece cerrada por la manifestación ciudadana. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Desvíos y Vandalismo en la Ciudad

Aunque inicialmente se presentó como una marcha a favor de las universidades públicas, la protesta terminó protagonizada por individuos encapuchados que portaban banderas de Palestina, desviando el foco original de la convocatoria.

A lo largo del día, la marcha afectó varias vías importantes de la ciudad, incluyendo la Autopista Sur, la zona de Pilarica a la altura del Centro Comercial Florida y la calle San Juan.

Antes de llegar a la UdeA, los manifestantes realizaron actos de vandalismo, incluyendo grafitis con mensajes como «viva la minga» en instituciones municipales como Plaza Mayor. La escalada de violencia y vandalismo obligó a la Policía a intervenir para restablecer el orden público.