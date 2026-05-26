Ejército abatió a alias ‘Cartagena’, cabecilla del Clan del Golfo en Andes

Resumen: El Ejército abatió en Andes a alias ‘Cartagena’, temido cabecilla del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño por quien ofrecían $200 millones.

El Suroeste antioqueño se encuentra bajo una máxima alerta de orden público debido a la cruenta disputa territorial que libran las subestructuras del ‘Clan del Golfo’ contra otras bandas locales por el monopolio de las rentas criminales.

En respuesta a esta ola de violencia, el Ejército Nacional incrementó los patrullajes y operaciones ofensivas en la subregión. El golpe más contundente se concentró en la zona rural del municipio de Andes, donde las tropas lograron neutralizar a uno de los delincuentes más buscados y peligrosos del departamento.

El operativo de asalto se ejecutó en el marco de la estrategia institucional Plan Ayacucho Plus, cuando soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 de la Séptima División del Ejército, en un trabajo coordinado con la Policía y la Fiscalía, sostuvieron intensos combates contra un reducto armado.

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En medio del cruce de disparos cayó muerto Edward Alexander, conocido con el alias de ‘Cartagena’. Este sujeto, de alta peligrosidad, era un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad del Estado, las cuales ofrecían una recompensa de hasta $200 millones de pesos a cambio de información que permitiera su ubicación y captura.

De acuerdo con el dossier de inteligencia militar, alias ‘Cartagena’ acumulaba una trayectoria criminal de más de ocho años al servicio del ‘Clan del Golfo’ y tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Las autoridades lo señalan como el cerebro y determinador de las recientes masacres y asesinatos selectivos que sembraron el pánico en los municipios de Andes y Jardín, así como el verdugo de los comerciantes y caficultores de la zona, a quienes extorsionaba y amenazaba constantemente.

Tras los combates, los uniformados incautaron una pistola 9 milímetros, munición, material de intendencia y documentos de alto valor estratégico, consolidando un récord de 19 integrantes de este grupo armado ilegal dados de baja este año en la subregión.

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