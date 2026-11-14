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Resumen: La Policía desalojó parte de la Puerta del Sol, en Madrid, por una maleta abandonada que generó sospechas de explosivo. Tras revisarla con perros especializados, comprobó que solo contenía ropa y la plaza volvió a la normalidad. Fue la segunda falsa alarma de bomba registrada en la ciudad durante el sábado.

Falsa alarma de bomba en la Puerta del Sol de Madrid: desalojaron la plaza por una maleta que tenía ropa

La Policía desalojó parte de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, tras encontrar una maleta abandonada que generó sospechas de un posible artefacto explosivo. Después de la revisión, los agentes comprobaron que el equipaje solo contenía ropa y la plaza recuperó la normalidad en la noche de este sábado 14 de noviembre de 2026.

Según El Diario de Madrid, el aviso obligó a desalojar parte del entorno de la plaza alrededor de las 20:30, hora de Madrid. La intervención provocó el corte temporal de los accesos, mientras varios vehículos policiales aseguraban el perímetro.

¿Cómo fue el desalojo en la Puerta del Sol?

Los agentes acordonaron la zona y activaron el protocolo de seguridad para este tipo de casos. Durante el desalojo, varios testigos compartieron videos en redes sociales en los que se veían los accesos cortados y la presencia de vehículos policiales en distintos puntos de la plaza.

Algunos de esos mensajes circularon en X mientras se desarrollaba la intervención:

La Policía acordona la madrileña Puerta del Sol por una posible amenaza de bomba. La alerta se levantará a las 21:00 . pic.twitter.com/VnBYEhpzCM — Pan (@antony67) November 14, 2026

🔴Imagen en directo desde la Puerta del Sol: la plaza de la capital recupera la normalidad tras ser desalojada por una mochila sospechosa pic.twitter.com/oliKMLlhUe — Informativos Telecinco (@informativost5) November 14, 2026

Madrid esta noche: Una amenaza de bomba en Puerta del Sol provoca el cierre total del área por parte de la Policía Nacional, que revisa todo el perímetro en busca de explosivos Arrancaron las campañas,

las #EleccionesGenerales

son en dos semanas Y llueve… pic.twitter.com/chSaqGsZT0 — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) November 14, 2026

La Policía revisó la maleta con perros especializados

Tras acordonar el área, los agentes inspeccionaron el equipaje con perros especializados en la detección de explosivos. Las comprobaciones permitieron descartar que se tratara de un artefacto explosivo.

Una vez verificado el contenido, que únicamente era ropa, la Policía dio por finalizada la intervención y permitió recuperar la circulación y el acceso a la plaza, una de las más concurridas de la capital española.

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Los protocolos de seguridad en lugares muy concurridos exigen actuar con rapidez ante cualquier objeto abandonado, incluso si después resulta inofensivo. En estos casos, la prioridad de las autoridades es alejar a las personas del lugar, acordonar el área y verificar el contenido con equipos especializados antes de reabrir el paso. Por eso, aunque el resultado haya sido una falsa alarma, la reacción de la Policía busca evitar cualquier riesgo para los ciudadanos y turistas que a esa hora circulaban por el centro de la ciudad.

La plaza suele estar llena de visitantes los fines de semana, y el corte de accesos obligó a muchas personas a cambiar su recorrido mientras duró la revisión. Según los videos que circularon en redes, la presencia policial era visible en varios puntos del entorno, aunque la situación se normalizó en poco tiempo después de que se descartó el peligro.

Segunda falsa alarma en Madrid durante el mismo sábado

El incidente de la Puerta del Sol fue la segunda alerta por una posible amenaza de bomba registrada en Madrid durante la jornada. De acuerdo con la información publicada, ya se había producido otra intervención por un aviso similar alrededor de las 15:00.

Las dos actuaciones obligaron a activar los protocolos policiales correspondientes ante la posibilidad de que hubiera objetos peligrosos. En el caso de la Puerta del Sol, las comprobaciones descartaron cualquier amenaza y permitieron restablecer la normalidad.

Una plaza muy concurrida y simbólica

La Puerta del Sol es uno de los puntos más transitados y reconocibles de Madrid. Allí se encuentra el edificio de la Real Casa de Correos, con su reloj, que cada año marca las campanadas de Nochevieja para millones de personas. Por eso, cualquier alerta de seguridad en la plaza genera atención inmediata de los medios y de los ciudadanos.

Las autoridades no han informado de detenidos ni de heridos en relación con la maleta. Tampoco han precisado quién la dejó en el lugar ni por qué estaba abandonada. Hasta ahora, lo confirmado es que se trató de una falsa alarma y que el equipaje no contenía ningún elemento peligroso.

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Minuto30 seguirá atento a cualquier novedad sobre las alertas de seguridad registradas este sábado en la capital española. Ante un paquete o equipaje sospechoso en un espacio público, las autoridades recomiendan no tocarlo y avisar de inmediato a la Policía.