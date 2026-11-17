Resumen: La ciudad prepara un encuentro con su memoria artística. Conozca cómo asistir a la gala y qué otros planes trae Danzamed.

Danzamed tendrá una noche dedicada a quienes han dejado huella en la historia de la danza en Medellín. La temporada celebrará su primera década con una gala que reunirá el reconocimiento a diez maestras y maestros y una puesta en escena internacional en el Teatro Metropolitano.

La cita será el 19 de noviembre, a las 8:00 p. m., en un escenario con capacidad para más de 1.600 personas. Quienes quieran acompañar este encuentro deberán realizar una inscripción previa en el portal de la Alcaldía de Medellín.

La gala forma parte de una programación de entrada libre que se extenderá hasta el 22 de noviembre. Durante seis días, la Temporada Internacional de Danza de Medellín reunirá a más de 300 artistas en 53 actividades, con propuestas locales, nacionales e internacionales.

Una gala entre la memoria de Medellín y el arte de China

El homenaje pondrá en el centro a diez maestras y maestros cuya entrega y trayectoria han marcado la danza. El reconocimiento hace parte de la celebración de los diez años del evento, que en esta edición tiene como concepto «Memoria en movimiento».

Esa misma noche llegará al escenario la compañía china Jiujiu Daqin Art Troupe. Su presentación estará inspirada en el legado de los Guerreros de Terracota de la provincia de Shaanxi, una propuesta que se sumará al encuentro entre artistas y público en el Metropolitano.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, invitó a las familias a participar en la gala y recordó la necesidad de inscribirse previamente. Así, quienes deseen asistir tienen un trámite por realizar antes de acercarse al teatro.

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Danzamed también llevará el baile a los territorios

La programación no se concentrará únicamente en los grandes escenarios. La Alcaldía de Medellín tendrá más de 17 actividades descentralizadas a través de los espacios de la Red de Casas de Cultura, con la intención de acercar la celebración a las comunas y los corregimientos.

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Entre estas propuestas habrá clases magistrales con expertos en danza y diferentes presentaciones. La temporada combinará así los encuentros con el público y los espacios para compartir conocimientos alrededor del movimiento.

La Red de Danza, proyecto de la Alcaldía de Medellín, también se unirá al aniversario con una muestra que contará con 30 bailarines. Participarán los laboratorios Proyección y Base del Teatro Ateneo, con énfasis en danza experimental y proyección escénica, y Casa Tumac, con danzas tradicionales del Pacífico colombiano.

Esta presentación está prevista para el 21 de noviembre, a las 5:00 p. m., en el Teatro Carlos Vieco. Será otra de las oportunidades para acercarse al trabajo de los procesos de danza de la ciudad durante la celebración.

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Compañías invitadas y un cierre al ritmo del tango

El recorrido artístico de Danzamed incluirá agrupaciones de distintas regiones del país. Desde Bogotá participará el Grupo Orkeseos con la puesta en escena «El Potro»; Cali estará representada por «Gente de Chonta», del Colectivo MEC, y desde Cereté llegará Étnika Danza con «Córdoba: memoria del folclor».

El cierre será el 22 de noviembre en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz. Desde las 4:00 p. m. habrá varias puestas en escena de tango, antes de la actividad «Una milonga para celebrar los 10 años de Danzamed», programada para las 7:00 p. m.

En estas actividades estarán agrupaciones seleccionadas mediante convocatoria pública, entre ellas la Fundación APUS Tango y la Compañía de Baile El Candombe. La celebración reunirá, de esta manera, diferentes expresiones de la danza para despedir la primera década de la temporada.

Las personas interesadas podrán consultar la información de la programación en el portal de la Alcaldía de Medellín y en las redes sociales @cultura.med. Para la gala del Metropolitano, la recomendación es tener presente la inscripción previa y el horario del encuentro.