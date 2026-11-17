Imagen tomada desde Sabaneta. Foto: MInuto30.com

El clima en Medellín para este martes 17 de noviembre de 2026 será de cielo mayormente nublado con lloviznas ocasionales. Según el consenso de modelos meteorológicos, la temperatura máxima llegará a 27 °C y la mínima, en la madrugada, a 15 °C.

La mañana arranca con neblina y nubosidad en el Valle de Aburrá y una probabilidad baja de lluvia. Hacia el mediodía y la primera parte de la tarde se esperan lloviznas y aguaceros leves y dispersos, con acumulados menores a 1 mm: nada que vaya a dañar los planes, pero suficiente para mojar las vías.

Tarde y noche: nublado y fresco

En la tarde la probabilidad de lluvia se mantiene baja y el cielo seguirá cubierto. En la noche la temperatura bajará rápido hasta los 19 °C y la madrugada del miércoles sería fresca, con mínima de 15 °C, típica de noviembre en la ciudad.

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Para el regreso al trabajo y al estudio después del puente festivo la recomendación es sencilla: llevar paraguas o impermeable por las lloviznas del mediodía y abrigo ligero para la noche. Ayer lunes festivo el patrón fue similar: nublado y con lloviznas en la tarde.

Ojo en las vías: vuelve el pico y placa

Con las calles mojadas en varios tramos del día, las autoridades recomiendan conducir con precaución, sobre todo en las horas pico. Vale recordar que hoy también se reanuda el pico y placa en Medellín, así que la congestión será mayor que en el puente y conviene salir con tiempo.

Para el miércoles 18 los modelos anticipan un patrón parecido: nubosidad variable, posibles lloviznas y temperaturas entre 15 °C y 27 °C, dentro de la segunda temporada de lluvias que monitorea el SIATA sobre el Valle de Aburrá.