Terminó el puente festivo y el pico y placa en Medellín se reanuda este martes 17 de noviembre de 2026. Hoy no pueden circular los carros particulares con placas terminadas en 1 y 4 ni las motos cuyo primer número de placa sea 1 o 4, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La restricción aplica en Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburrá, según el Decreto 1490 de 2026, que rige la medida para el segundo semestre del año. Después del fin de semana y el festivo del lunes, en los que la circulación fue libre, hoy vuelve la medida en su horario habitual.

Así queda la rotación de la semana

Esta es la programación vigente para el segundo semestre de 2026: lunes 5 y 8, martes 1 y 4, miércoles 0 y 2, jueves 3 y 6 y viernes 7 y 9. Para los carros particulares cuenta el último dígito de la placa y para las motos el primero. La medida rige de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.; los sábados, domingos y festivos no hay restricción.

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Siguen exentos los vehículos de servicio público, los de emergencias, los de carga, los eléctricos e híbridos y los carros compartidos por tres o más personas, entre otros casos contemplados en el decreto.

Multa por incumplir

Quien se salte la restricción se expone a un comparendo tipo C.14, que equivale a $499.999, además de la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades suelen reforzar los controles en los primeros días hábiles después de un puente, cuando las vías registran alta congestión: en este fin de semana largo se esperaban 3,4 millones de vehículos en las carreteras del país.

Si sale hoy en carro o moto, tenga en cuenta también el clima: el lunes festivo estuvo nublado y con lloviznas y para hoy se espera un patrón similar, así que las vías pueden estar mojadas en las horas pico.