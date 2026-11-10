Resumen: Las dos mulas que fueron halladas cargadas con explosivos en la vereda La Tirana de Anorí habían sido robadas días antes a un campesino de la zona. Tras recibir atención en un centro de bienestar animal, fueron entregadas a un líder social que las devolvió a su propietario. Las autoridades investigan un audio del ELN sobre el uso de los animales para mover explosivos sin despertar sospechas.

¡Feliz regreso! Las mulas cargadas con explosivos en Anorí habían sido robadas y ya están con sus dueños

Nuevos detalles se conocen sobre el caso de las mulas cargadas con explosivos en Anorí, en el Nordeste antioqueño. Según confirmaron las autoridades, los dos animales que fueron hallados con material explosivo habían sido robados días antes a un campesino de la vereda La Tirana y, tras recibir atención veterinaria, ya fueron entregados de nuevo a sus dueños.

El Ejército Nacional explicó que los semovientes fueron encontrados abandonados después de un enfrentamiento con presuntos integrantes de la guerrilla del ELN, la estructura armada que estaría detrás de esta estrategia para atentar contra la fuerza pública y la población civil de esa zona del departamento.

Tras el hallazgo, las dos mulas fueron trasladadas a un centro de bienestar animal, donde recibieron valoración y atención. Una vez terminado ese proceso, los animales fueron entregados a un líder social de la zona, quien asumió la tarea de devolverlos a su propietario, un campesino de la región.

Foto: Blu Radio

“Los dos semovientes fueron entregados a un líder social de la región campesina, quien manifestó que los dos animales habían sido hurtados en días anteriores”, precisó el coronel Carlos Romero, comandante del Batallón de Infantería N.° 42, cuyas tropas encontraron a los animales tras el combate.

Un audio, la nueva pista de los investigadores

Uno de los elementos que ahora analizan los organismos de seguridad es un audio conocido durante las investigaciones, en el que presuntos integrantes de la estructura armada habrían hablado sobre la utilización de las mulas para movilizar la carga sin despertar sospechas.

La hipótesis que manejan las autoridades es que estos animales podrían facilitar el transporte de materiales haciéndolos pasar por alimentos o insumos agrícolas, productos habituales en las actividades de las comunidades rurales del Nordeste antioqueño, lo que les permitiría moverse por los caminos veredales sin llamar la atención.

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¿Qué llevaban las mulas?

De acuerdo con el reporte oficial, la carga de los semovientes estaba compuesta por 40 kilogramos de explosivo tipo pólvora negra y 50 kilogramos de ANFO, un explosivo industrial de uso común en actividades mineras que los grupos armados ilegales utilizan para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

Además, los animales transportaban 20 metros de mecha de seguridad, 700 metros de cable eléctrico y 1.200 jeringas, insumos que, según las autoridades, serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos. Todo el material fue destruido de manera controlada por personal especializado del Ejército.

El uso de animales de carga para mover explosivos es una práctica que preocupa a las autoridades, no solo por el peligro que representa para la fuerza pública y los civiles, sino también por el riesgo al que son expuestos los animales, que en este caso eran herramientas de trabajo de familias campesinas de la zona.

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Anorí, en el centro de la disputa de los grupos armados

Anorí hace parte del Nordeste antioqueño, una de las subregiones más golpeadas por la acción de los grupos armados ilegales. En esa zona confluyen varias estructuras que se disputan el control territorial por su importancia estratégica como corredor hacia otras subregiones de Antioquia y por las economías ilícitas que allí operan.

Según las autoridades, detrás del uso de las mulas cargadas con explosivos estaría la guerrilla del ELN, una de las estructuras que delinquen en esa parte del departamento y que en las últimas semanas ha sido señalada de otras acciones violentas contra la población civil del Nordeste.

Las comunidades campesinas de estas veredas son las que cargan con las peores consecuencias de esa confrontación: además del riesgo de los artefactos explosivos instalados en caminos y fincas, ahora enfrentan el robo de sus animales de trabajo, usados como instrumentos de guerra por los ilegales.

Las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso y aseguraron que mantienen los operativos en la zona para proteger a la población civil y evitar que este tipo de cargas explosivas sean utilizadas en acciones contra la fuerza pública o contra los habitantes del Nordeste antioqueño.