EN VIDEO: ¿Usted qué opina? Modelo denunció que la discriminaron por su ropa en un restaurante de Medellín

Alexa Rodríguez, una conocida modelo quien además ha trabajado con la Alcaldía de Medellín, denunció por medio de redes sociales que fue víctima de discriminación en un establecimiento comercial de la ciudad.

“Totalmente indignante el maltrato, la discriminación, la forma de catalogar a una mujer y de asignar etiquetas a su antojo”, rechazó Alexa por medio de un video en el que denunció la reprochable discriminación de la que fue víctima en un hotel de El Poblado.

Rodriguez narró que llegó al sitio en el cual ya tenía una reservación, para departir con su pareja y con un amigo que venía desde otra ciudad. Sin embargo, le negaron la entrada por su ropa.

“Yo veía que la gente estaba pasando normal, me empecé a mirar. (…) En un momento llega el señor, me lleva a un murito donde tienen un letrero y me muestra uno que dice que no se puede entrar con trajes sado masoquistas”, detalló Alexa.

La modelo narró que vestía un body, un jean negro y unas botas que hacen parte de su habitual vestuario: “Me sentí ofendida, sentí que me estaban juzgando, me sentí súper mal, no sabía cómo reaccionar”.

Por su parte, Alexa también narró que los empleados del sitio se acercaron a su pareja y le indicaron que era que al sitio “no podían ingresar con chicas de la vida fácil”.

“Tras de que el lugar está cuestionando cómo debo entrar, está poniendo una etiqueta usada, simplemente decidieron que yo era una chica de la vida fácil (…). Espero que nunca a una chica de tu familia le nieguen la entrada a un lugar por cómo está vestida y que mucho menos le coloquen una etiqueta”, manifestó.