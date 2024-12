Feid le declaró amor a Karol G en vivo en el ‘Ferxxocalipsis Tour’

Feid le declaró su amor a Karol G en vivo durante una presentación del ‘Ferxxocalipsis Tour’ y encendieron las redes sociales.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

La mieles del amor las están viviendo Karol G y Feid (Ferxxo) quiene estaban calentando redes sociales con fotos desde el cuarto que compartían juntos. Pero la confirmación que el amor está presente fu en el «Ferxxocalipsis Tour’ donde el cantante paisa hizo gala del coqueto a su amada.

Circulan los videos que registran que Karol G disfruta la música del paisa como fanática de su pareja. En las imágenes se ve gozando las canciones «Brickell«, «Hey mor» y «Classy 101«. A lo que Feid (Ferxxo) seguramente la divisó y no se olvidó de ella al mandarle un mensaje dentro de su presentación que se llevaba a cabo en el Austin Texas en el Moody Center. «Yo se que está aquí vine con una chiquita mía. Vea, te amo mor». Expresó el cantante y que luego en la noche volvería hacerlo con un tema. «Estás prendida y yo caché tu energía. Disfrutémoslo pero lo de nosotro’ no es pa to’a la vida. Siempre vas a ser mía. Nunca hubo nada, pero tú sabías que esto no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día». Dedicación implícita en letra de «X19X«, con la cual dedicó a la «Bichota» Karol G, otro momento romántico en el show.

Karol G acompaña a Feid en su descanso del Tour Mañana Será Bonito que se reiniciará en Europa en el mes de junio 2024.

Feid X19X



Puede interesarle Fanático se sobrepasó con Shakira

Lee más noticias de entretenimiento