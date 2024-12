¡Fueron por lana! Ex futbolistas demandaron, perdieron y ahora serán ellos los que tendrán que pagar millonarias sumas

Un grupo de ex futbolistas y figuras de la Selección Colombia demandaron a la Federación Colombiana de Fútbol, perdieron y les va a salir caro.

Entre los demandantes se encontraban el Pibe Valderrama, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y el ‘Tino’ Asprilla.

En el proceso judicial también demandaron Juan Pabló Ángel, Vanesa Córdoba, Nicole Regnier, y Pacho Maturana.

Además demandaron Willington Ortiz, José Adolfo ‘el tren’ Valencia, Arnoldo Iguarán, Iván René Valenciano y Víctor Hugo Aristizábal.

La posición de los jugadores era que la Federación Colombiana de Fútbol tenía que reconocerles el uso de su imagen sin que ellos hubiesen autorizado.

Ex futbolistas demandaron, pero fueron ellos los condenados

El periodista Javier Hernández, director del programa Blog Deportivo de Blu Radio, reveló que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, fue el encargado de impartir la justicia.

Para los magistrados, la Federación no incurrió en ninguna falta, no hubo perjuicio, o a su juicio no se probó la afectación contra los futbolistas.

Tras el análisis probatorio, todos los demandantes terminaron siendo sancionados y en consecuencia tendrá que pagar las costas procesales.

El que más tendrá que pagar será Carlos el ‘Pibe’ Valderrama quien debe sacar del bolsillo 30 millones de pesos.

Mientras que Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla y Juan Pabló Ángel, fueron sancionados con $25.500.000.

Por su parte Vanesa Córdoba, Nicole Regnier, Francisco Pacho Maturana, Willington Ortiz, José Adolfo Valencia, Arnoldo Iguarán, Iván René Valenciano y Víctor Hugo Aristizábal tendrán que pagar $15 millones de pesos.

La decisión del tribunal no tiene recurso, por lo que tendrán que pagar los valores a los que fueron condenados.

