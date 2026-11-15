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    • Clima en Medellín para el domingo 15 de noviembre: esto dice el pronóstico

    Mañana seca y con sol en Medellín, pero desde el mediodía crece la probabilidad de lluvia: los aguaceros llegan en la tarde de este domingo 15 de noviembre, con máxima de 28 °C. El lunes festivo también sería lluvioso.

    Publicado por: Redacción Minuto30

    Clima en Medellín para el domingo 15 de noviembre: esto dice el pronóstico
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    El clima en Medellín para este domingo 15 de noviembre de 2026 tendrá dos caras: una mañana seca y con sol y una tarde lluviosa. Según el consenso de modelos meteorológicos, la temperatura máxima llegará a 28 °C y la mínima, en la noche, a 17 °C.

    La probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, por lo que las primeras horas del día son las mejores para planes al aire libre en la ciudad y el Valle de Aburrá: cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y sensación agradable.

    Los aguaceros llegan en la tarde

    Desde el mediodía la probabilidad de precipitación empieza a subir con fuerza: superaría el 80 % entre las 2:00 y las 7:00 p. m., con acumulados cercanos a 7 mm en sectores de la ciudad. Se esperan aguaceros con posibles tormentas eléctricas, típicos de la segunda temporada de lluvias que monitorea el SIATA.

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    La recomendación es salir con paraguas o impermeable si el plan es en la tarde, y tener precaución al conducir por vías mojadas, en especial en las laderas y zonas altas del área metropolitana, donde la lluvia suele ser más intensa. Ayer sábado, en cambio, el día fue mayormente seco y nublado.

    ¿Y el lunes festivo?

    Quienes aprovechan el puente festivo deben saber que el lunes 16 de noviembre también pinta lluvioso: la probabilidad de precipitación es alta durante buena parte del día, con acumulados menores (cerca de 3 mm), máxima de 28 °C y mínima de 17 °C. Conviene revisar el pronóstico antes de viajar, sobre todo por la alta movilidad esperada en las vías y porque no habrá pico y placa durante el puente.

    En la noche del domingo la lluvia irá perdiendo fuerza y la temperatura bajará hasta los 17 °C, una madrugada fresca como es habitual en noviembre en Medellín.


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