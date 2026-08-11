Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: A un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, familiares y dirigentes políticos lo recuerdan con homenajes en Bogotá. Mientras tanto, la investigación por su magnicidio continúa y ya deja varios condenados y 17 implicados.

Un año sin Miguel Uribe Turbay: así avanza la investigación por su magnicidio

Este martes 11 de agosto se cumple un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y uno de los principales líderes del Centro Democrático, quien falleció tras permanecer dos meses luchando por su vida luego del atentado que sufrió en Bogotá.

El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde el entonces precandidato presidencial fue víctima de un atentado sicarial. Tras el hecho, Uribe Turbay permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 11 de agosto de ese mismo año, a los 39 años.

Para conmemorar el primer aniversario de su muerte, este martes se realizará una ceremonia a las 2:00 p.m. en la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Posteriormente, a las 6:00 p.m., se llevará a cabo la develación de un monumento en el parque El Golfito, lugar donde ocurrió el atentado.

El homenaje contará con la presencia de familiares y allegados, mientras diferentes dirigentes políticos han recordado el legado de Miguel Uribe Turbay. Entre ellos están los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, además del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Mientras avanzan los actos conmemorativos, las autoridades continúan con la investigación para determinar quiénes ordenaron y financiaron el crimen.

Lea también: ¡Primer bombardeo del nuevo Gobierno! Fuerzas Militares atacaron al ELN en Tibú

Según la información entregada, 17 personas han sido vinculadas al proceso, nueve de ellas capturadas como presuntos autores materiales.

La Fiscalía también adelanta acciones contra siete exintegrantes de la Segunda Marquetalia señalados como posibles responsables intelectuales. Sobre ellos existen órdenes de captura y recompensas que superan los $19.500 millones.

En paralelo, varios de los implicados ya han recibido condenas mediante preacuerdos con la Fiscalía. Entre ellos están alias ‘El Hermano’, Harold Daniel Barragán, alias ‘El Viejo’, alias ‘Gabriela’ y Carlos Eduardo Mora González.

La investigación también busca establecer posibles financiadores del crimen mediante el rastreo de movimientos bancarios en Colombia y otros países.

Más noticias de Colombia