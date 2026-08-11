Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Un año sin Miguel Uribe Turbay: así avanza la investigación por su magnicidio

    A un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, la investigación deja 17 implicados y varios condenados por el magnicidio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Un año sin Miguel Uribe Turbay: así avanza la investigación por su magnicidio
    Foto sacada de archivo.
    Un año sin Miguel Uribe Turbay: así avanza la investigación por su magnicidio

    Resumen: A un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, familiares y dirigentes políticos lo recuerdan con homenajes en Bogotá. Mientras tanto, la investigación por su magnicidio continúa y ya deja varios condenados y 17 implicados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Este martes 11 de agosto se cumple un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y uno de los principales líderes del Centro Democrático, quien falleció tras permanecer dos meses luchando por su vida luego del atentado que sufrió en Bogotá.

    El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde el entonces precandidato presidencial fue víctima de un atentado sicarial. Tras el hecho, Uribe Turbay permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 11 de agosto de ese mismo año, a los 39 años.

    Para conmemorar el primer aniversario de su muerte, este martes se realizará una ceremonia a las 2:00 p.m. en la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

    Posteriormente, a las 6:00 p.m., se llevará a cabo la develación de un monumento en el parque El Golfito, lugar donde ocurrió el atentado.

    El homenaje contará con la presencia de familiares y allegados, mientras diferentes dirigentes políticos han recordado el legado de Miguel Uribe Turbay. Entre ellos están los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, además del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

    Mientras avanzan los actos conmemorativos, las autoridades continúan con la investigación para determinar quiénes ordenaron y financiaron el crimen.

    Lea también: ¡Primer bombardeo del nuevo Gobierno! Fuerzas Militares atacaron al ELN en Tibú

    Según la información entregada, 17 personas han sido vinculadas al proceso, nueve de ellas capturadas como presuntos autores materiales.

    La Fiscalía también adelanta acciones contra siete exintegrantes de la Segunda Marquetalia señalados como posibles responsables intelectuales. Sobre ellos existen órdenes de captura y recompensas que superan los $19.500 millones.

    En paralelo, varios de los implicados ya han recibido condenas mediante preacuerdos con la Fiscalía. Entre ellos están alias ‘El Hermano’, Harold Daniel Barragán, alias ‘El Viejo’, alias ‘Gabriela’ y Carlos Eduardo Mora González.

    La investigación también busca establecer posibles financiadores del crimen mediante el rastreo de movimientos bancarios en Colombia y otros países.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.