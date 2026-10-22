¡A machete! Perro fue atacado en La Unión: investigan caso de maltrato animal

Resumen: Investigan caso de maltrato animal en La Unión, Antioquia: un perro fue hallado con dos heridas de machete en la vereda Mazorcal. La Alcaldía revisa cámaras para hallar al responsable.

Un grave caso de maltrato animal es investigado por las autoridades en el municipio de La Unión, en el Oriente de Antioquia. Un perro fue hallado con heridas que, al parecer, le habrían causado con un machete.

Según un comunicado de la Alcaldía, el hecho fue reportado en la tarde del pasado miércoles 21 de octubre, en la vía hacia la vereda Mazorcal, cerca de la entrada al sector de Sumicol.

El aviso llegó por parte de la comunidad. Tras recibir la alerta, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo se trasladaron hasta el lugar para atender la emergencia.

Sin embargo, cuando llegaron, el animal ya había sido auxiliado. Una trabajadora del sector lo recogió y lo llevó a un centro veterinario, donde recibió primeros auxilios y atención médica por la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la información conocida, el perro presentaba dos heridas que habrían sido provocadas con arma blanca. Por ahora, permanece bajo atención veterinaria y su pronóstico es reservado.

Revisan cámaras para dar con el responsable

Ante lo ocurrido, la Alcaldía le pidió a la Central de Monitoreo revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del sector. Con esas imágenes se busca reconstruir lo que pasó con el animal y establecer quién estaría detrás del presunto ataque.

Hasta el momento no se ha informado quién es el responsable de las heridas ni cuál habría sido el motivo de la agresión. Tampoco se ha precisado si el perro tenía dueño o si vivía en la calle.

La Administración Municipal también hizo un llamado a los habitantes de La Unión para que entreguen a las autoridades cualquier dato que ayude a avanzar en la investigación de este caso de maltrato animal.

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En su pronunciamiento, la Alcaldía rechazó lo sucedido y reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales del municipio.

«¡El maltrato animal no tiene justificación! ¡Denunciar también es proteger!», expresó la entidad en su comunicado oficial.

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y contempla penas de prisión y multas para quienes los maltraten.

Mientras avanza la revisión de las cámaras de seguridad, el perro sigue bajo cuidado en el centro veterinario. Las autoridades no han entregado un nuevo reporte sobre su estado de salud ni sobre los avances del caso.

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