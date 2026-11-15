En menos de 48 horas, Ejército destruyó siete laboratorios de pasta base de coca en Nariño

Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército informó la destrucción de siete laboratorios de pasta base de coca en Tumaco, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera, Nariño, en menos de 48 horas. Las infraestructuras estarían vinculadas a Oliver Sinisterra y Estructura 30. El balance económico divulgado es preliminar y acumulado.

El Ejército Nacional informó este domingo 15 de noviembre que destruyó siete laboratorios de pasta base de coca en Nariño durante operaciones desarrolladas en menos de 48 horas. Las intervenciones estuvieron a cargo de soldados de la Fuerza de Tarea Hércules y se concentraron en Tumaco, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera, tres municipios del Pacífico nariñense.

De acuerdo con la institución, las infraestructuras estarían vinculadas a las estructuras Oliver Sinisterra y Estructura 30, que obtendrían recursos mediante economías ilícitas. El resultado fue presentado como parte de las operaciones militares dirigidas a afectar las instalaciones y las finanzas de los grupos armados ilegales en esta región del país.

Foto: Ejército Nacional

Siete laboratorios de pasta base de coca en menos de 48 horas

El balance divulgado por la Tercera División ubica los procedimientos en las jurisdicciones de los tres municipios. Los lugares intervenidos eran utilizados para el procesamiento de pasta base de coca, según la información militar. No se trata de un solo complejo: el reporte reúne siete instalaciones localizadas durante el periodo de operaciones anunciado.

La Fuerza de Tarea Hércules señaló que sus tropas continúan las labores para contrarrestar el narcotráfico. El objetivo mencionado por el Ejército es afectar las fuentes de financiación de las organizaciones ilegales, además de retirar de funcionamiento la infraestructura destinada a la producción de sustancias ilícitas.

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Hoja de coca, combustibles y equipos entre los hallazgos

La información ampliada del operativo, recogida por el Diario La Libertad, incluye un inventario de materiales y equipos hallados durante las intervenciones. Ese reporte menciona 150 kilogramos de hoja de coca macerada y 261 galones de insumos líquidos, entre ellos gasolina, ACPM y fertilizantes, además de otros elementos empleados en el procesamiento.

En el listado también aparecen una picadora de hoja de coca, dos bombas de riego y un gato hidráulico. Estos equipos, junto con los insumos sólidos y líquidos, formaban parte de la infraestructura que, según el balance militar citado por ese medio, era utilizada para transformar la hoja de coca en pasta base.

Las cantidades corresponden a elementos distintos dentro del inventario: los kilogramos de hoja de coca no fueron presentados como cocaína terminada. La operación anunciada se refiere específicamente a instalaciones de procesamiento de pasta base y a los materiales encontrados en ellas.

La afectación económica anunciada por el Ejército

En su mensaje, la institución reportó una afectación económica preliminar superior a 87 millones de pesos. La ampliación publicada por el Diario La Libertad precisa que esa estimación reúne estos resultados y operaciones anteriores, por lo que la cifra no corresponde exclusivamente al valor de los siete laboratorios destruidos en las últimas 48 horas.

El Ejército relacionó las instalaciones con las estructuras Oliver Sinisterra y Estructura 30 de manera presunta. La información difundida no individualiza a personas responsables de cada laboratorio ni detalla un número de capturas asociadas a estas intervenciones. El balance se centra en la destrucción de la infraestructura y la afectación de las economías ilícitas.

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Continuarán las operaciones en el Pacífico nariñense

La Fuerza de Tarea Hércules anunció que mantendrá las operaciones contra el narcotráfico en el departamento. Según la institución, las acciones buscan contrarrestar la actividad de los grupos armados ilegales y reducir los recursos que consiguen mediante estas economías. «Nuestros soldados continúan las operaciones militares para contrarrestar el narcotráfico y afectar las finanzas de los grupos armados ilegales», expresó el Ejército. El anuncio fue acompañado de un video sobre el resultado militar, que se puede consultar al final de esta nota.