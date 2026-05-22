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    Gatito pasó tres días atrapado dentro de una pared y bomberos tuvieron que romperla para salvarlo

    Un gato bebé estuvo atrapado durante varios días en una bodega de La Estrella y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Gatito pasó tres días atrapado dentro de una pared y bomberos tuvieron que romperla para salvarlo
    Capturas del video de Facebook Bomberos La Estrella.
    Gatito pasó tres días atrapado dentro de una pared y bomberos tuvieron que romperla para salvarlo

    Resumen: Bomberos de La Estrella realizaron un rescate animal para salvar a un gato bebé que permaneció atrapado durante tres días dentro de una pared en una bodega.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de rescate animal realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella permitió salvar a un gato bebé que permaneció atrapado durante tres días dentro de un conducto en una bodega ubicada en el barrio San Agustín.

    Según informaron las autoridades, el felino habría quedado atorado mientras recorría el lugar y no logró salir por sus propios medios.

    Tras recibir el reporte de la emergencia, cuatro unidades especializadas en rescate animal y técnico se desplazaron hasta el sitio para atender la situación.

    Durante el procedimiento, los bomberos establecieron un perímetro de seguridad de 10 metros y utilizaron herramientas especializadas para localizar al gato bebé. Con ayuda de un rotomartillo, uno de los bomberos tuvo que romper la pared en diferentes puntos para poder acceder al conducto donde se encontraba el felino.

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    Las labores de rescate animal se extendieron durante aproximadamente una hora. Finalmente, los socorristas lograron sacar al felino con vida, aunque debido al tiempo que permaneció atrapado tuvo que recibir atención y actualmente se encuentra en proceso de estabilización.

    A través de un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de La Estrella indicó que durante la operación se aplicaron protocolos y técnicas especializadas para garantizar el bienestar del animal.

    Además, la entidad hizo un llamado a la comunidad para reportar de manera inmediata este tipo de emergencias y así facilitar una intervención oportuna que permita proteger la vida de los animales.

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