Fotos: Captura de video

Resumen: Una mujer fue atacada por un mono en Infinium Flats, un conjunto residencial de Vadodara, India. Sufrió mordeduras y fue llevada a un hospital. Según The Times of India, un equipo forestal capturó al animal el sábado 14 de noviembre. El ataque quedó grabado y provocó preocupación entre los residentes.

Mono atacó a una mujer en un conjunto residencial de India y le causó heridas profundas

Un mono atacó a una mujer en un conjunto residencial de Vadodara, en el estado de Gujarat, India, y le causó heridas por mordeduras que obligaron a trasladarla a un hospital. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, junto con reclamos de los residentes por la presencia frecuente de estos animales.

El caso ocurrió en Infinium Flats, en el sector TP-13 de Chhani Jakatnaka. Según el reporte de The Times of India, la mujer realizaba una caminata matutina cuando el primate ingresó al complejo y la atacó. El medio informó además que un equipo del departamento forestal capturó al animal el sábado 14 de noviembre.

El ataque del mono quedó grabado

En las imágenes se observa un corredor del conjunto residencial, con vehículos estacionados junto a las viviendas. La mujer aparece cerca de un automóvil cuando el animal se aproxima. Las capturas muestran el momento en que pierde el equilibrio y termina en el suelo, mientras el mono permanece a corta distancia.

De acuerdo con la información recogida por el diario indio, el animal mordió a la mujer en repetidas ocasiones y le dejó lesiones profundas en distintas partes del cuerpo. Sus gritos alertaron a otras personas, que la auxiliaron antes de que fuera llevada a un centro médico cercano.

Los reportes consultados no precisan su identidad, edad ni un diagnóstico detallado sobre su evolución. Tampoco permiten establecer qué atención específica recibió en el hospital. Por esa razón, las imágenes no deben interpretarse como un parte médico ni como evidencia de enfermedades transmitidas durante el ataque.

En India, un mono atacó a una mujer frente a su domicilio, dejándole heridas profundas por mordeduras que requirieron hospitalización. Habitantes denuncian inacción oficial ante el alza de ataques, situación que mantiene con miedo a mujeres y niños. — Ricardo García (@RiGarciaJal) November 14, 2026

Residentes expresaron temor por nuevos encuentros

Los habitantes de Infinium Flats señalaron que llevaban un tiempo preocupados por el ingreso de monos al conjunto. Tras conocerse la grabación, insistieron en los riesgos para quienes transitan por las zonas comunes, especialmente mujeres y niños. También pidieron la intervención de las autoridades forestales y municipales.

La queja inicial por la falta de medidas circuló junto con el video. Sin embargo, el reporte posterior de The Times of India indicó que el primate fue capturado y puesto en una jaula por personal forestal. Ese dato actualiza la versión difundida inicialmente, que se concentraba en los reclamos de la comunidad.

La información disponible no detalla el destino posterior del ejemplar ni anuncia medidas adicionales para todo el sector. Tampoco ofrece una cifra verificada de ataques en el conjunto, por lo que los testimonios sobre encuentros frecuentes no equivalen a un balance oficial de personas lesionadas.

La atención médica tras una mordedura

Como orientación general, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavar las heridas ocasionadas por mordeduras con agua corriente y jabón durante 15 minutos y buscar atención médica temprana. La valoración depende de la especie, la ubicación y gravedad de la lesión y los riesgos sanitarios de la zona.

La organización también aconseja evitar el contacto intencional con fauna silvestre y solicitar ayuda a los servicios de control animal o de salud pública. Estas recomendaciones no describen el tratamiento aplicado a la mujer del video ni significan que el mono estuviera enfermo.

En Colombia, las autoridades ambientales han reiterado que los primates no son mascotas. Minuto30 ha documentado otros casos, distintos del ataque ocurrido en India, relacionados con las consecuencias de mantener monos en cautiverio y separarlos de su entorno.

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