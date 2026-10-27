Resumen: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal confirmó que la gata preñada que vivía en un predio de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, cayó en la jaula de captura. El felino ya recibe cuidado veterinario para ella y sus futuros bebés. Vecinos advierten que aún quedan más gatos en el lugar.

«Cayó en la jaula»: rescatan a la gata preñada de un predio en la localidad de Santa Fe

Una historia que tenía en vilo a los vecinos de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, tuvo el desenlace que todos esperaban: el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó que la gata preñada que habitaba en un predio de esa zona de la ciudad finalmente cayó en la jaula de captura instalada por los equipos técnicos y, desde ya, recibe todo el cuidado y la atención que necesita para su bienestar y el de sus futuros bebés.

El anuncio lo hizo la entidad distrital en la noche de este lunes 26 de octubre, cuando informó que la felina fue capturada de manera segura en el predio donde, según los reportes de la comunidad, viven varios gatos en condición de calle. «Desde ahora recibirá todo el cuidado y atención que necesita para su bienestar y el de sus bebés», señaló el Instituto, que además se comprometió a seguir actualizando sobre el estado de salud de los felinos del sector.

La captura se logró con una jaula de captura, un método seguro y no invasivo que usan los equipos de bienestar animal para rescatar gatos que viven en la calle sin poner en riesgo su integridad. En las imágenes del reporte se ve a la gata, de pelaje gris atigrado y blanco, dentro de la jaula mientras un funcionario con guantes la asegura con cuidado.

Foto: @animalesbog

De acuerdo con comentarios de habitantes de la zona que han seguido el caso en redes sociales, en el predio aún quedarían más gatos, entre ellos otra gata, de pelaje blanco y negro, que también estaría preñada y que hasta ahora no ha caído en las jaulas de captura. En una de las fotos del reporte se alcanza a ver a esta felina entre los materiales de construcción del lugar. Los vecinos han pedido multiplicar los esfuerzos para lograr el rescate de todos los gatos del predio.

Foto: @animalesbog

Cuando un animal es rescatado por el IDPYBA, ingresa a la Unidad de Cuidado Animal, donde recibe una valoración médica veterinaria completa, alimentación adecuada y tratamiento para las afectaciones que presente. En el caso de una gata preñada, el protocolo incluye seguimiento especial del embarazo y preparación para que el parto se dé en condiciones seguras, tanto para la madre como para sus crías. Una vez valorados y recuperados, los animales pueden entrar en procesos de adopción responsable.

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El rescate de esta gata se suma a varios operativos recientes del Instituto en la capital del país. Días atrás, en el barrio Floridablanca de la localidad de Engativá, siete perros bulldog fueron rescatados de un presunto criadero ilegal en un operativo interinstitucional liderado por la Policía de Carabineros con apoyo técnico del IDPYBA. En la evaluación de esos animales se encontraron afectaciones como insuficiencia en el suministro de agua y alimentación, zonas de descanso en malas condiciones y falta de atención médica, por lo que los veterinarios del Instituto emitieron concepto desfavorable y hubo aprehensión material preventiva.

En el sector El Mirador, también en la localidad de Santa Fe, un perro de raza french poodle fue rescatado luego de que el Instituto lo encontrara en condiciones inadecuadas de cuidado, con su refugio en deterioro, humedad y recipientes de agua y alimentos deficientes. En su valoración médica presentó problemas dentales severos, alteraciones oculares y lesiones en sus patas, y tras esos hallazgos se realizó la entrega voluntaria por parte de su tenedor, por lo que el canino quedó bajo cuidado y protección del Instituto.

Además de los rescates, Bogotá mantiene jornadas permanentes de esterilización y adopción de perros y gatos. La esterilización es clave para controlar la población de animales en condición de calle y evitar que más crías nazcan en situación de vulnerabilidad, mientras que las jornadas de adopción buscan hogares responsables para los animales recuperados por la entidad.

Para reportar casos de maltrato o abandono animal en Bogotá, la ciudadanía tiene a disposición la Línea de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co y el sistema Bogotá Te Escucha, donde se pueden adjuntar fotos y videos como evidencia. También hay atención presencial en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

Mientras tanto, la gata preñada ya descansa bajo cuidado profesional. Su rescate, celebrado por los vecinos que venían siguiendo el caso, es una buena noticia para ella y para sus futuros gatitos, que nacerán protegidos y no en la calle.

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