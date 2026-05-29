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Resumen: La justicia de Austria condenó a 15 años de prisión a un joven acusado de planear un atentado terrorista durante un concierto de Taylor Swift en Viena en 2024. Según las autoridades, el hombre, vinculado al Estado Islámico, pretendía atacar a los asistentes con cuchillos y explosivos. El plan fue descubierto antes de los shows de la gira ‘Eras Tour’, que finalmente fueron cancelados por razones de seguridad.

¡Con cuchillos y explosivos! Condenan a yihadista que planeaba masacre en concierto de Taylor Swift en Viena

La justicia de Austria condenó a 15 años de prisión a un joven señalado de planear un atentado terrorista durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, programados en el marco de la gira mundial ‘Eras Tour’ en 2024.

El condenado, identificado como Beran A., un ciudadano austríaco de 21 años, fue hallado culpable de varios delitos relacionados con terrorismo, entre ellos participación en una organización extremista y preparación de un ataque de carácter yihadista.

El caso generó alarma internacional el año pasado debido a que miles de seguidores de la artista estadounidense ya se encontraban en la capital austríaca para asistir a las presentaciones programadas en el estadio Ernst Happel, uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

Las autoridades descubrieron el presunto plan terrorista pocos días antes de los conciertos, lo que llevó a cancelar los tres espectáculos previstos en Viena por motivos de seguridad.

El ataque habría sido planeado con cuchillos y explosivos

Según la investigación judicial, el joven planeaba atacar a asistentes del concierto utilizando cuchillos y explosivos caseros dentro o en las inmediaciones del estadio.

Los fiscales aseguraron que el acusado había jurado lealtad al grupo Estado Islámico y mantenía vínculos con estructuras extremistas a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.

Durante el proceso también se conoció que el hombre habría buscado instrucciones para fabricar explosivos y consultó en chats extremistas cuáles eran las armas más efectivas para ejecutar el atentado.

En una de las audiencias, el ahora condenado reconoció que llegó a convencerse de que “tenía que hacer la yihad”, aunque aseguró que también sentía temor de morir durante el ataque.

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La investigación además estableció que el joven permanecía bajo custodia desde agosto de 2024, luego de ser capturado por las autoridades austríacas tras la alerta emitida por organismos de inteligencia.

Servicios de inteligencia ayudaron a frustrar el atentado

El complot fue detectado gracias a información suministrada por agencias de seguridad de Estados Unidos, que alertaron a Austria sobre posibles amenazas relacionadas con los conciertos de Taylor Swift.

La intervención permitió frustrar el presunto ataque antes de que pudiera ejecutarse, aunque la situación obligó a suspender las presentaciones, una decisión que impactó a miles de fanáticos que ya habían viajado al país europeo.

Tras conocerse la amenaza, Taylor Swift reaccionó públicamente en redes sociales y confesó el fuerte impacto emocional que le dejó la situación.

La cantante afirmó que conocer las razones detrás de la cancelación de los conciertos le produjo “una nueva sensación de miedo” y también “una tremenda culpa” hacia las personas que habían planeado asistir a los espectáculos.

Otro implicado también fue condenado

En el mismo proceso judicial fue condenado otro joven austríaco de 21 años, identificado como Arda K., quien recibió una pena de 12 años de prisión por su participación dentro de la célula extremista.

Según el tribunal, ambos representaban un alto riesgo para la seguridad pública debido al nivel de radicalización y al avance de la planificación del atentado.

Las autoridades también investigaron la relación de los acusados con Hasan E., un tercer austríaco detenido en Arabia Saudita y señalado de participar en otro ataque con cuchillo ocurrido en La Meca.

La fiscalía sostuvo que existían conexiones entre los implicados y que incluso se habrían promovido acciones violentas fuera de Austria.

Durante la lectura del fallo, medios locales reportaron que Beran A. se mostró nervioso y tembloroso mientras escuchaba la decisión del tribunal. En sus últimas palabras ante la corte, expresó:

“Solo quiero decir que lo siento”.

Aunque las condenas ya fueron anunciadas, la defensa solicitó algunos días para analizar si apelará la decisión judicial.