Desgarrador testimonio del tío de Julián sobre su muerte, le tocó ver todo

Las muerte del menor Julián Esteban Gómez, el niño de 13 años de edad que quería ser como el ciclista colombiano Egan Bernal y que lloró en su homenaje, sigue conmocionando al país y en las últimas horas se conocieron más detalles de su muerte en un accidente de tránsito mientras montaba bicicleta, en la mañana del pasado domingo, 18 de julio.

Detalles del accidente en el que murió Julián

Y es que en declaraciones para Noticias Caracol, el tío de Julián contó un desgarrador testimonio de su muerte, pues le tocó ver todo lo que pasó, «el caso es un caso de intolerancia de los conductores con los ciclistas. Íbamos entrenando Zipaquirá-Centro Chía y el conductor de la mula nos empezó a acosar con las cornetas y arrimarnos demasiado la mula. Entonces Íbamos en fila india, no me di cuenta en qué momento, cómo trastabilló y se fue debajo de la mula, entre las llantas de la mula, cuando yo paré y voltee a mirar, el niño ya estaba debajo de las llantas», dijo el hombre.

Asimismo, el tío del niño detalló que -según él- el conductor de la mula se les acercó mucho y las cornetas empezaron a sonar, «empezó a sonar las cornetas para que nosotros nos orilláramos más, íbamos por la berma, en fila india, el tipo iba peleando con ciclistas. Nos arrimó tanto la mula que el niño se puso nervioso y se descontroló y se fue debajo de las llantas de la mula».

En cuanto al conductor de la mula, el tío de Julián expresó que «este señor de pronto no tenía ganas de matar al niño, pero mató al niño por pura intolerancia, por lo que hace un llamado en la entrevista para el medio citado a «la tolerancia con los ciclistas».

«La gente, los conductores no han entendido todavía que los ciclistas de alto rendimiento, no puede entrenar por una ciclovía, porque las ciclovías no están para hacer esa clase de entrenamientos, desgraciadamente nos toca por las calles y las calles son incómodas, entonces tienen que tener paciencia con los ciclistas y no agredirlos de esa forma», dijo el hombre en Noticias Caracol.

El tío de Julián recuerda entre lágrimas a su sobrino como «un niño muy lindo, hablaba con todo el mundo, yo tenía una relación muy bonita con él (…) el llamado es a que se respete la vida de los ciclistas, sea niño, sea adulto, que anden a distancia prudente de los ciclistas», dijo.

En cuanto al distanciamiento que tenía la mula con el niño, el tío le contó a Caracol que «no alcanzaba a haber un metro entre el andén y las llantas de la mula» y recalcó que los estándares internacionales dicen que debe ser mínimo de dos metros.

Recordemos que en homenaje al niño Julián, familiares, amigos y vecinos se reunieron con velas, fotos y flores en un mural que le hicieron en Zipaquirá.

