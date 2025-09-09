Resumen: En el municipio de Valdivia, Antioquia, se produjo un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo. Los combates resultaron en la muerte de un presunto integrante del grupo armado ilegal y dejaron a un soldado herido, quien fue evacuado para recibir atención médica. Durante la operación, las fuerzas militares incautaron un arsenal que incluía armamento, municiones y prendas de uso privativo.

Enfrentamientos con el Clan del Golfo en Valdivia dejan un integrante abatido y un soldado herido

En una reciente operación militar, tropas del Ejército Nacional se enfrentaron al grupo armado organizado Clan del Golfo en la vereda Pensilvania, municipio de Valdivia, Antioquia. Los enfrentamientos resultaron en la muerte de un presunto integrante de la subestructura Julio César Vargas, además de la incautación de armas, uniformes y material de comunicaciones pertenecientes a esta organización ilegal.

Los combates se produjeron cuando los uniformados detectaron la presencia de hombres armados en la zona, lo que desató un intercambio de disparos. Tras controlar la situación, las tropas encontraron un fusil, 4 proveedores metálicos, 271 cartuchos calibre 7.62 mm y un radio de comunicaciones.

Esto le podría interesar: Comunidad Emberá retorna a territorios ancestrales desde Bogotá: inician labores de limpieza

Además, se incautaron 17 camuflados tipo camaleón, 15 equipos de campaña, 6 guerreras, 15 cintelas, 16 buzos tácticos, 5 hamacas, un chaleco multipropósito, pañoletas, cantimploras y pavas, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para fortalecer sus operaciones y generar presión sobre la población civil.

#ContundenciaOperacional | En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del @GaulaMilitares Bajo Cauca de la #Brigada11. @Ejercito_Div7, sostuvieron combates con el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, lo que dejó como resultado la muerte en desarrollo de… pic.twitter.com/lx6e9BSnzj — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 9, 2025

Durante las confrontaciones, un soldado resultó herido y fue evacuado en helicóptero por la Fuerza Aeroespacial hacia Medellín, donde permanece bajo atención médica y se recupera de sus lesiones.

Este resultado operacional afecta las capacidades logísticas y de armamento del Clan del Golfo, debilitando sus actividades ilícitas que atentan contra la seguridad de la zona. El Ejército ha reiterado que continuará con sus operaciones para neutralizar a los grupos criminales y proteger a la población civil.