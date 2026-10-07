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    • Denuncian fuerte agresión a estudiante de sexto en colegio de Copacabana

    Una estudiante de sexto habría sido golpeada durante el receso por otra compañera. Las autoridades ya investigan los hechos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Denuncian fuerte agresión a estudiante de sexto en colegio de Copacabana
    Foto de archivo.
    Denuncian fuerte agresión a estudiante de sexto en colegio de Copacabana

    Resumen: Una estudiante de sexto fue agredida en un colegio de Copacabana. Su familia denuncia presunto acoso previo y cuestiona la atención recibida.

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    Una estudiante de sexto grado de un colegio en Copacabana, habría sido víctima de una fuerte agresión física por parte de otra alumna durante el receso escolar el pasado 2 de octubre.

    De acuerdo con la denuncia pública de la familia, la menor venía enfrentando una situación de presunto acoso escolar desde hacía aproximadamente un mes.

    Según su relato, el hecho que habría desencadenado la agresión estaría relacionado con la negativa de la estudiante a prestar un producto de cosmetología. Posteriormente, la compañera presuntamente la habría arrinconado, golpeado contra un muro y pateado, mientras otros alumnos observaban y alentaban el ataque.

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    La familia también cuestionó la atención recibida por parte de la institución. Según la estudiante, semanas antes habría informado sobre las situaciones de acoso y un docente le habría indicado que debía dejarse agredir para posteriormente presentar la queja formal.

    La madre, además, aseguró que encontró a su hija sola en un salón después del episodio y cuestionó que la primera comunicación del colegio hubiera presentado lo ocurrido como un accidente.

    Tras la agresión, la menor fue trasladada a la urgencia pediátrica de un Hospital por contusiones en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Según la información entregada, permaneció bajo observación médica y posteriormente fue dada de alta.

    Ante la situación, varios padres de familia estarían recolectando firmas para promover un plantón y solicitar medidas frente a lo que consideran un posible caso reiterado de violencia escolar.

    La Secretaría de Educación de Copacabana informó que activó el Comité de Convivencia Escolar desde el pasado lunes y que se brinda atención psicosocial a las familias involucradas.

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