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Resumen: Desarticulan a Los de la Frontera, banda señalada de vender droga en bares de Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá y Chía. Hay 11 capturas.

Vendían droga en bares y discotecas: así cayó ‘Los de la Frontera’

Tras un año y medio de seguimiento, las autoridades desarticularon a ‘Los de la Frontera’, una estructura criminal señalada como una de las principales responsables del tráfico de estupefacientes en varios municipios de la Sabana Norte de Cundinamarca.

La operación fue desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la SIJIN del Departamento de Policía Sabana (DESAB), unidad encargada de la investigación criminal en esta zona del departamento.

El golpe fue el resultado de 18 meses de labores investigativas y de inteligencia. En total, durante las diligencias se hicieron efectivas 11 órdenes de captura y se llevaron a cabo dos registros de allanamiento.

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Según las autoridades, Los de la Frontera obtenía ingresos cercanos a los $150 millones mensuales por la venta ilegal de cocaína, marihuana y bazuco. Con ese ritmo, en un año la cifra rondaría los $1.800 millones.

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Sus principales zonas de influencia eran Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá y Chía, municipios ubicados al norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la red vendía los estupefacientes en establecimientos nocturnos, como bares y discotecas. Desde esos mismos lugares también se hacía la distribución hacia otros puntos del departamento. Es decir, los locales cumplían una doble función: punto de venta y centro de distribución.

Con esta nueva operación, que dejó 11 capturas, las autoridades buscan afectar de fondo la capacidad de la banda para seguir vendiendo droga en la Sabana Norte.

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