Resumen: Laura Pausini anunció la muerte de Marlon, su perro golden retriever de 14 años, con un emotivo mensaje en Instagram firmado por toda su familia. El peludo, que tenía su propia cuenta con más de 8.600 seguidores, superó un tumor años atrás. La cantante se presentará esta noche en Bolonia pese al dolor.

¡Le rompió el corazón a Laura Pausini! Murió Marlon, el perro que fue su «hermano» por 14 años

La cantante italiana Laura Pausini está de luto. Este martes 3 de noviembre de 2026, la artista anunció en su cuenta oficial de Instagram la muerte de Marlon, el perro golden retriever que la acompañó durante 14 años y que se había ganado un lugar especial no solo en su familia, sino también en el corazón de miles de seguidores.

«MARLON PAUSINI. 11 agosto 2012 – 3 noviembre 2026», escribió la cantante junto a una serie de fotografías que recorren la vida del peludo, desde que era apenas un cachorro hasta sus últimos días rodeado del amor de los suyos.

El mensaje, traducido del italiano, dice: «Gracias por todo el amor que nos enseñaste. Fuiste un hermano, un hijo, un tío y un amigo indescriptible. Te amamos». La despedida fue firmada por toda la familia: «Mamá Gianna, papá Fabrizio, Laura, Silvia, Paola, Cecilia, Matteo, Paolo y Andrea».

En solo unas horas, la publicación superó los 162.000 ‘me gusta’ y los 6.300 comentarios, con una avalancha de mensajes de apoyo para la artista italiana en este momento de dolor.

Foto: Instagram.

Un miembro más de la familia Pausini

Marlon nació el 11 de agosto de 2012 y llegó a la vida de la intérprete de ‘La soledad’ siendo apenas un cachorro. Con los años se convirtió en mucho más que una mascota: la cantante lo describía como su «hermano», y para su hija Paola, fruto de su relación con el músico Paolo Carta, fue un compañero de juegos inseparable.

El golden retriever tenía incluso su propia cuenta de Instagram (@marlonpausiniofficial), donde más de 8.600 seguidores veían sus aventuras diarias: paseos con la familia, siestas en el sofá, celebraciones de cumpleaños y sus juegos junto a Lila Ebbasta, la perrita maltesa que llegó a la casa como regalo para la pequeña Paola y con la que Marlon compartía la cotidianidad.

Hace algunos años, Marlon enfrentó además una dura batalla contra un tumor que logró superar. En esa época, Laura Pausini celebró la noticia en redes con un mensaje lleno de orgullo: «Fuiste bravísimo, hermano mío, ahora ese mal ya no está y estás más en forma que nunca. Estoy muy orgullosa de ti, de tu fuerza y de tu coraje».

Aunque no se conoció la causa exacta de su muerte, los 14 años de Marlon representan una edad avanzada para un perro de su raza. Lo que sí quedó claro en el mensaje de la familia es el vacío inmenso que deja en todos ellos.

El adiós llegó en medio de su gira mundial

La noticia golpea a la cantante en un momento especialmente difícil de su agenda: este martes en la noche, tal como estaba previsto, Laura Pausini se presentará en concierto en Bolonia (Italia), dentro de su gira mundial. A pesar del dolor, la artista cumplirá su compromiso con el público, que seguramente la arropará con su cariño durante el espectáculo.

En sus historias de Instagram, la italiana también le dedicó unas últimas palabras a su compañero de vida: «El tiempo que pasaste con nosotros fue espléndido e inexplicablemente hermoso. Gracias».

Las fotografías que acompañan la publicación resumen esos 14 años de amor: Marlon de cachorro, jugando con la pequeña Paola, consentido por los abuelos Gianna y Fabrizio, y acompañando a Laura incluso en el estudio de grabación.

La despedida de Laura Pausini a Marlon se suma a la larga lista de muestras de cariño que la cantante ha compartido con sus fanáticos a lo largo de los años, en las que el golden retriever siempre ocupó un papel protagónico. Para millones de personas que siguen su carrera, Marlon no era simplemente «el perro de la Pausini»: era un personaje querido, con su propia comunidad de admiradores que hoy también lo despiden con tristeza.

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