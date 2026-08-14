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    Tragedia en Cucunubá: hallan muertos a cinco mineros tras explosión en una mina

    Una explosión dentro de una mina en Cucunubá desencadenó una emergencia que movilizó a los organismos de rescate.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en Cucunubá: hallan muertos a cinco mineros tras explosión en una mina
    Foto sacada de redes sociales.
    Tragedia en Cucunubá: hallan muertos a cinco mineros tras explosión en una mina

    Resumen: Cinco mineros murieron tras una explosión de gas metano en una mina de Cucunubá. Socorristas buscan al sexto trabajador que continúa atrapado.

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    Una emergencia minera en Cucunubá, Cundinamarca, terminó con la muerte de cinco mineros que permanecían atrapados bajo tierra luego de una explosión registrada este viernes 14 de agosto en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada.

    De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), los equipos de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté mantienen las labores de búsqueda y rescate para localizar al sexto trabajador que continúa atrapado en el yacimiento.

    Los socorredores adelantan las operaciones bajo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

    La explosión se habría producido por acumulación de gas metano. Tras el incidente, seis mineros quedaron incomunicados dentro de la mina, mientras que un séptimo trabajador consiguió salir por sus propios medios.

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    Inicialmente, las autoridades desconocían el estado de salud de los trabajadores atrapados y concentraron los esfuerzos en llegar hasta ellos. Posteriormente, la ANM confirmó que cinco de los seis trabajadores que permanecían bajo tierra fueron encontrados sin vida.

    La emergencia ocurre en una zona minera cercana a Bogotá, donde operan numerosas explotaciones de pequeña escala. Las autoridades han reiterado que antes de ingresar a labores subterráneas se deben verificar las condiciones de ventilación y realizar mediciones de gases como metano, oxígeno y monóxido de carbono.

    Mientras continúa el operativo, los equipos de rescate mantienen la búsqueda del sexto de los mineros afectados por la explosión.

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