Cristiano Ronaldo anuncia que arrancó la producción de ‘Day 1s’, su primera serie de televisión

Foto: CR7 / Archivo Minuto30

Resumen: Cristiano Ronaldo anunció en Instagram que comenzó la producción de «Day 1s», su primera serie de televisión, un drama de ficción ambientado en el mundo del fútbol británico. Según medios como Euronews, Goal y Record, la serie sigue a un agente de fútbol ficticio, con Damian Lewis y el rapero Dave en el reparto. Ronaldo es productor ejecutivo, y el proyecto es de UR·MARV Studios, la productora que fundó con el director Matthew Vaughn. No hay fecha de estreno.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anunció que comenzó la producción de «Day 1s», su primera serie de televisión, un proyecto de ficción ambientado en el mundo del fútbol británico. El jugador de 41 años, que actualmente juega en el Al Nassr, lo dio a conocer este miércoles 11 de noviembre en su cuenta de Instagram.

«¡Noticias emocionantes! La producción de mi primera serie de televisión, Day 1s, acaba de comenzar. ¡Pronto habrá más!», escribió el astro en la publicación, que acompañó con varias fotografías del proyecto.

Foto: Redes Sociales

Una serie sobre el negocio del fútbol

Según los medios que han seguido el proyecto, «Day 1s» es un drama de ficción que muestra el lado menos visible del deporte: los fichajes, las disputas de poder y las relaciones de alto nivel dentro de una agencia de representación de jugadores. La historia gira en torno a Stanley Dalton, un agente británico ficticio que se mueve en el mercado de transferencias y enfrenta distintos desafíos.

De acuerdo con el diario británico The Sun, citado por Euronews y otros medios, el papel de Dalton lo interpreta el actor Damian Lewis, conocido por la serie «Homeland». El rapero británico Dave también tendría un papel destacado. Euronews indicó que una de las imágenes publicadas por Ronaldo muestra a Lewis junto a Dave.

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La idea original sería de Darren Dein, agente de fútbol que representa al exfutbolista francés Thierry Henry. Según los reportes, Dein también hace parte del equipo de producción. World Soccer Talk agregó que Henry fue visto presuntamente grabando escenas en el estadio del Barnet, en el norte de Londres, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por la producción.

El papel de Ronaldo detrás y delante de cámaras

Ronaldo figura como productor ejecutivo de la serie. Algunos medios, como Goal, señalan que además aparecerá en pantalla interpretándose a sí mismo, mientras que otros, como Euronews, indican que podría hacer apariciones en algunos episodios. Hasta ahora, ni el jugador ni la productora han detallado cuál será su participación.

«Day 1s» es el proyecto insignia de UR·MARV Studios, la productora que Ronaldo fundó en abril de 2025 junto al director británico Matthew Vaughn, reconocido por películas como «Kingsman». Según World Soccer Talk, Vaughn también estaría a cargo de la dirección de la serie. Una de las fotografías que Ronaldo compartió lo muestra junto al cineasta, según reportó el diario portugués Record.

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Foto: Redes Sociales

Cuando se anunció la alianza, Vaughn dijo a la revista Variety: «Cristiano ha creado en la cancha historias que yo nunca habría podido escribir, y espero crear con él películas inspiradoras», y lo describió como «un superhéroe de la vida real».

Un anuncio una semana después de dejar la selección

La noticia llega pocos días después de que Ronaldo anunciara, el pasado 5 de noviembre, su retiro de la selección de Portugal tras 23 años, 234 partidos y 146 goles, marcas que lo dejan como el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones. El delantero, eso sí, no cuelga los guayos: seguirá jugando a nivel de clubes con el Al Nassr de Arabia Saudita.

Con este proyecto, Ronaldo sigue ampliando sus negocios fuera de las canchas. Además de la productora, cuenta con su canal de YouTube «UR Cristiano», una marca personal que ya funciona como plataforma de contenidos para sus seguidores en todo el mundo.

Por ahora no se ha informado una fecha de estreno ni la plataforma en la que se emitirá la serie. En su mensaje, Ronaldo prometió dar más detalles próximamente, por lo que los seguidores del jugador estarán atentos a nuevas novedades de «Day 1s».

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