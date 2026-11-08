Transavia dice que retira el asiento 7C en vuelos a Funchal por Cristiano Ronaldo, pero es solo simbólico

Resumen: Transavia France publicó que el asiento 7C quedaba "removido" de sus vuelos a Funchal, ciudad natal de Cristiano Ronaldo, tras su adiós a la selección de Portugal. La aerolínea aclaró que fue una acción simbólica de marketing: los asientos 7C siguen a la venta, como comprobó el Diário de Notícias da Madeira.

La aerolínea Transavia France publicó en sus redes sociales que los asientos 7C de sus vuelos hacia Funchal, en la isla de Madeira, quedaban «removidos» en honor a Cristiano Ronaldo. El mensaje, difundido tras el adiós del delantero a la selección de Portugal, corrió por Instagram, medios portugueses y cuentas de fútbol, pero la propia compañía aclaró después que se trató de una acción simbólica de marketing y que esos puestos siguen a la venta.

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Archivo Minuto30.

El mensaje de Transavia para Cristiano Ronaldo

Según los medios portugueses Record, SAPO y Dia de Jogo, la aerolínea escribió en su cuenta de Instagram: «CR7 pendura as chuteiras, os lugares 7C também são removidos dos nossos voos para o Funchal», una frase que en español se entiende como «CR7 cuelga los guayos y los asientos 7C también se retiran de nuestros vuelos a Funchal».

La publicación incluyó una fotografía en la que aparece una camiseta de Ronaldo puesta sobre un asiento de avión, precisamente el 7C. Funchal, además, es la ciudad donde nació el futbolista, y el aeropuerto de la isla lleva su nombre. El número 7 es el que Ronaldo usó durante su carrera con Portugal y la base de su marca personal, CR7, razón por la que la compañía eligió esa fila para el gesto.

La imagen fue replicada por cuentas de viajes y de noticias, entre ellas la de la cuenta de Instagram escapadah, en colaboración con El Heraldo de México, que presentó el anuncio como un homenaje especial a la estrella portuguesa. Según el diario madeirense DN, el mensaje original superó los 12.000 «me gusta», fue compartido por cerca de quinientas personas y recibió más de 200 comentarios, la mayoría de elogio a la aerolínea.

La aclaración: es una acción de marketing, los asientos siguen a la venta

El Diário de Notícias da Madeira decidió comprobar si el asiento había sido retirado de verdad. Su equipo simuló seis vuelos de ida y vuelta en la web de la aerolínea, con salida desde Madeira hacia París, Marsella y Lyon en noviembre de 2026, enero de 2027 y abril de 2027. En cinco de los seis trayectos fue posible reservar el asiento 7C. En el restante, el Lyon-Madeira del 21 de abril de 2027, no estaba disponible porque los tres asientos de ese costado ya estaban ocupados.

Consultada por el medio, Transavia reconoció que su publicación «hace parte de una acción de marketing puntual de Transavia France, concebida para aprovechar, con buen humor, la repercusión en torno a Cristiano Ronaldo y su video ‘Portugal estará siempre en mí'», y para destacar a Madeira como destino importante de su red. La empresa precisó que la iniciativa fue simbólica: los asientos 7C no se retirarán de los aviones ni dejarán de venderse, y siguen disponibles para reservar en los vuelos con destino a la isla.

Es decir, la retirada del puesto fue un gesto de campaña y no una medida real en la cabina. Desde Funchal, la aerolínea de bajo costo ofrece vuelos directos a cuatro ciudades francesas (París, Marsella, Nantes y Lyon) y a Ámsterdam, según el recuento del medio portugués.

El adiós de Ronaldo a la selección de Portugal

El gesto llegó pocos días después de que Cristiano Ronaldo, de 41 años, pusiera fin a su camino con la selección de Portugal. Medios lusos como Record y Dia de Jogo recuerdan que el capitán cerró 23 años con las quinas, con 234 partidos internacionales y 146 goles, cifras que lo dejan como el jugador con más presencias y el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones. En Minuto30 ya informamos de su despedida en la nota ¡Se acabó una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras 23 años.

Otras marcas y compañías también reaccionaron a la noticia. El medio Times of Madeira recordó que la aerolínea portuguesa TAP publicó su propio mensaje de homenaje al jugador madeirense, en el que destacó su papel en llevar el nombre de Portugal más allá de sus fronteras.

Qué significa el asiento 7C

Según el medio alemán Focus, la elección del 7C combina las iniciales del futbolista con el número que ha preferido durante toda su carrera, lo que convirtió la ocurrencia en una pieza fácil de compartir en redes. Varios titulares dieron por hecho que el asiento había desaparecido de los vuelos. La verificación del medio madeirense y la respuesta oficial de la aerolínea muestran lo contrario: quien quiera sentarse en el «asiento de Cristiano» todavía puede reservarlo en la mayoría de los vuelos a Funchal.

La campaña confirma el efecto que sigue teniendo Ronaldo, incluso tras dejar la selección: una publicación con una camiseta sobre un asiento bastó para generar miles de reacciones, titulares en varios países y comentarios divididos entre quienes celebraron el gesto y quienes lo tomaron con humor o con crítica.

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