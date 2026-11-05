Resumen: La Clínica Universitaria Bolivariana informó este jueves que su Servicio de Obstetricia superó su máxima capacidad, con una ocupación del 253 %, y que la UCI/UCE Neonatal está al 108 %. Es el segundo aviso en ocho días: el 28 de octubre reportó 216 % y 123 %. La clínica pide a los usuarios acudir, en lo posible, primero a su IPS básica.

No rebaja la emergencia en la Clínica Bolivariana: capacidad en obstetricia supera el 253 %

La Clínica Universitaria Bolivariana, en Medellín, informó este jueves 5 de noviembre de 2026 que su Servicio de Obstetricia (Urgencias, Cirugía y Hospitalización) sigue por encima de su máxima capacidad de atención. Según el nuevo comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram de la institución, la ocupación de ese servicio llegó al 253 %, mientras que la UCI/UCE Neonatal registra una ocupación del 108 %.

Es el segundo comunicado de este tipo en poco más de una semana. El pasado 28 de octubre, la clínica ya había informado que Obstetricia superaba su capacidad con una ocupación del 216 % y que la unidad neonatal estaba al 123 %, como lo reportó Minuto30 en su momento.

Obstetricia sube y la unidad neonatal sigue por encima del límite

La comparación entre los dos comunicados muestra que la emergencia no cede. La ocupación del Servicio de Obstetricia pasó del 216 % al 253 % en ocho días, un aumento de 37 puntos porcentuales. Con esa cifra, el servicio está atendiendo a más del doble y medio de los pacientes para los que tiene capacidad instalada.

La UCI/UCE Neonatal, por su parte, bajó del 123 % al 108 %. Aunque la cifra es menor que la de la semana pasada, sigue por encima del 100 %, es decir, que en esa unidad hay más bebés que cupos disponibles.

Una ocupación superior al 100 % significa que el número de pacientes que llega a recibir atención es mayor que el que la infraestructura y los equipos de la clínica están en condiciones de atender al mismo tiempo.

Qué dice el nuevo comunicado

El documento, fechado este jueves 5 de noviembre y con el sello «Vigilado Supersalud», es corto y directo. En él, la Clínica Universitaria Bolivariana, que hace parte de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con acreditación en salud, informa que «la alta demanda de pacientes, sobrepasa el límite de la capacidad instalada».

El comunicado no anuncia el cierre del servicio ni la suspensión de la atención a pacientes, y tampoco detalla cuántas gestantes o recién nacidos se encuentran hoy en la institución, ni desde cuándo se mantiene esta situación.

El llamado a los usuarios se mantiene

Al igual que en octubre, la clínica hace «un llamado respetuoso a los usuarios, para que en la medida de lo posible acudan inicialmente a su IPS básica para una valoración oportuna y veraz que garantice una continuidad efectiva en los procesos de atención».

Ese llamado corresponde a la posición de la clínica y está sujeto a la expresión «en la medida de lo posible». La institución cierra el comunicado agradeciendo «la comprensión y la confianza de todos» y recuerda su lema: «Protegemos el don maravilloso de la vida».

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Un sistema de salud presionado

El nuevo anuncio se conoce en medio de las alertas por la ocupación de hospitales y clínicas en Medellín y el país. Minuto30 reportó en septiembre que las urgencias de la ciudad llegaban a niveles de sobreocupación cercanos al 156 %, con picos como el de la Clínica El Rosario, que llegó al 264 %. Y en abril de este año, la Alcaldía de Medellín declaró la emergencia hospitalaria en la ciudad por la deuda billonaria del sistema de salud con hospitales y clínicas.

En Instagram, el nuevo comunicado ya recibe comentarios de usuarias preocupadas por la atención de partos programados en la institución. Son opiniones de usuarios y no información confirmada por la clínica ni por las entidades de salud.

Lo confirmado, hasta ahora, es lo que la propia clínica comunicó de manera oficial: el Servicio de Obstetricia (Urgencias, Cirugía y Hospitalización) superó su máxima capacidad con una ocupación del 253 %, la UCI/UCE Neonatal está en 108 % y la institución pide a los usuarios acudir, en lo posible, primero a su IPS básica.

Minuto30 estará atento a cualquier ampliación de la información por parte de la clínica o de las autoridades de salud de Medellín y Antioquia, y la actualizará en una nueva nota si se conocen más detalles.

Foto: Cortesía.

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