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    Doble fecha FIFA: Colombia enfrentará a Chile en noviembre con un partido solidario en el Pascual Guerrero

    En los próximos días se anunciará lo relacionado con la venta de boletería

    Publicado por: SoloDuque

    La cuenta regresiva comienza: Néstor Lorenzo anuncia preparación inmediata para la cita Mundialista de 2026
    Néstor Lorenzo en una imagen de archivo. Foto: FCF
    Doble fecha FIFA: Colombia enfrentará a Chile en noviembre con un partido solidario en el Pascual Guerrero

    Resumen: La Selección Colombia Masculina de Mayores confirmó una doble jornada de amistosos frente a Chile para la próxima fecha FIFA de noviembre. El primer encuentro se jugará en suelo colombiano y tendrá un fin 100 % benéfico para apoyar a las zonas afectadas por el reciente terremoto.

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    Minuto30.com .- La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció oficialmente los compromisos preparatorios que disputará el combinado nacional en noviembre frente al seleccionado chileno. Más allá de la preparación deportiva, esta convocatoria destaca por un fuerte componente de responsabilidad social para ayudar a mitigar la crisis derivada del movimiento telúrico que sacudió al país.

    Un partido por la reconstrucción

    El primer duelo de esta serie se jugará en la ciudad de Cali. Por iniciativa directa de la Federación y gracias a la gestión y respaldo de la Alcaldía local, en cabeza de Alejandro Eder, este encuentro tendrá un carácter netamente solidario.

    Se estableció que el total de la taquilla recaudada en el Estadio Pascual Guerrero será donado y destinado a las labores de asistencia humanitaria y reconstrucción de las infraestructuras en las poblaciones más golpeadas por el reciente desastre natural.

    Programación de la doble fecha

    Los detalles confirmados para ambos compromisos internacionales son los siguientes:

    • Partido de ida (Benéfico): Colombia vs. Chile

      • Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026.

      • Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colombia).

      • Hora: Por confirmar.

    • Partido de vuelta: Chile vs. Colombia

      • Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026.

      • Lugar: Estadio Nacional (Santiago de Chile, Chile).

      • Hora: Por confirmar.

    La entidad deportiva indicó que en los próximos días se anunciará, a través de sus canales oficiales, toda la información relacionada con la venta de boletería para el partido en Cali, así como los procesos de acreditación para los medios de comunicación.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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