Cierres viales y concentración masiva este viernes en Medellín: autoridades piden precaución

Resumen: Medellín tendrá cierres viales este viernes 10 de octubre por manifestaciones. Autoridades recomiendan evitar el centro y planear rutas alternas desde temprano.

Las autoridades de Medellín anunciaron cierres viales y posibles restricciones de movilidad para este viernes 10 de octubre, debido a las manifestaciones convocadas en distintos puntos de la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana se esperan concentraciones y recorridos que podrían afectar la movilidad en el centro y el occidente de la capital antioqueña.

Cierres viales por manifestación

El principal punto de concentración será la Universidad de Antioquia (UdeA), donde los manifestantes se reunirán desde las 9:00 a.m. en el sector de Barrientos.

A las 10:00 a.m. se sumarán otros grupos procedentes del Punto 0, con paso por sitios neurálgicos como Minorista, Ferrocarril, Rotonda de la 33, Pala C, San Juan, La Alpujarra, San Juan con la Oriental, Oriental, Prado y Hospital, hasta llegar nuevamente a la universidad.

El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que estas movilizaciones podrían tener tintes políticos y pidió a la ciudadanía mantener la calma y planear sus desplazamientos con anticipación.

“En Medellín nos mantenemos firmes. Defenderemos la ciudad y la gente”, afirmó el mandatario en X.

Durante la última jornada de protestas se presentaron desmanes y agresiones contra gestores de convivencia, por lo que las autoridades reforzarán el acompañamiento de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad para prevenir disturbios.

La Secretaría de Movilidad recomendó evitar las vías principales del centro durante la mañana y el mediodía, y seguir los canales oficiales para conocer los reportes de tráfico en tiempo real.

La jornada se extenderá hasta horas de la tarde y podría generar cierres viales intermitentes en los corredores principales de la ciudad.

