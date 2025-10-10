Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja
¡Se lanzó de un quinto piso y no sobrevivió! Venezolano huía de una orden de captura, en Sabaneta

Resumen: El indiciado impactó contra el suelo de la acera en el costado noreste del edificio. Al salir del inmueble, los uniformados confirmaron que no presentaba signos vitales

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un dramático suceso se registró en el municipio de Sabaneta, donde un hombre de 31 años identificado con las iniciales E.A.R.M., de nacionalidad venezolana, murió tras lanzarse de un balcón mientras la Policía ejecutaba una orden de captura.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, los uniformados llegaron al apartamento para hacer efectiva una orden de captura contra el indiciado, quine al parecer tenía circular de Interpol.

La situación se tornó crítica cuando, al abrir la puerta del apartamento con un ariete, el hombre se lanzó inmediatamente por el balcón desde un quinto piso.

El indiciado impactó contra el suelo de la acera en el costado noreste del edificio. Al salir del inmueble, los uniformados confirmaron que no presentaba signos vitales.

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer todos los detalles del procedimiento y las circunstancias que llevaron a que el hombre intentara evadir la captura de manera tan fatal.

Aquí más Noticias de Sabaneta

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad