¡Se lanzó de un quinto piso y no sobrevivió! Venezolano huía de una orden de captura, en Sabaneta

Minuto30.com .- Un dramático suceso se registró en el municipio de Sabaneta, donde un hombre de 31 años identificado con las iniciales E.A.R.M., de nacionalidad venezolana, murió tras lanzarse de un balcón mientras la Policía ejecutaba una orden de captura.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, los uniformados llegaron al apartamento para hacer efectiva una orden de captura contra el indiciado, quine al parecer tenía circular de Interpol.

La situación se tornó crítica cuando, al abrir la puerta del apartamento con un ariete, el hombre se lanzó inmediatamente por el balcón desde un quinto piso.

El indiciado impactó contra el suelo de la acera en el costado noreste del edificio. Al salir del inmueble, los uniformados confirmaron que no presentaba signos vitales.

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer todos los detalles del procedimiento y las circunstancias que llevaron a que el hombre intentara evadir la captura de manera tan fatal.

