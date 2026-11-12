Chayanne ya está en Colombia. Y así lo dejó saber en redes

Foto: Redes Sociales

Resumen: Chayanne regresa a Colombia para hacer las delicias de «las maduritas» con su show y lo celebró en X con su primer cafecito colombiano. El puertorriqueño inicia este jueves en Bucaramanga una gira de cuatro conciertos que también lo llevará a Barranquilla, Sabaneta y Bogotá con el Bailemos Otra Vez Tour.

El cantante puertorriqueño Chayanne regresa a Colombia para hacer las delicias de «las maduritas» con su show, y ya está en tierras colombianas saboreando uno de los placeres favoritos del país: el café. Así lo confirmó este martes 11 de noviembre a través de su cuenta oficial de X, donde compartió un mensaje breve pero suficiente para desatar la emoción de sus seguidoras: «Por aquí saboreando ese primer cafecito colombiano, qué delicia!», escribió el artista, acompañando sus palabras con los emojis de una taza de café humeante y un corazón.

La publicación, que en la mañana de este jueves ya superaba las 106.000 visualizaciones y acumulaba cerca de 5.000 «me gusta», más de 300 republicaciones y un centenar de comentarios, dejó claro que el intérprete de éxitos como «Torero», «Provócame» y «Salomé» se encuentra en territorio nacional a pocas horas del inicio de su gira por el país.

Cuatro conciertos para «las maduritas» colombianas

La llegada de Chayanne obedece al arranque de la etapa colombiana del Bailemos Otra Vez Tour, la gira con la que el puertorriqueño recorrerá cuatro ciudades del país en los próximos días. El primer concierto será este jueves 12 de noviembre en Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, un espectáculo para el que la Alcaldía local dispuso incluso cierres viales alrededor del escenario desde la noche del miércoles.

Después de la capital santandereana, el artista se presentará el sábado 14 de noviembre en Barranquilla, en el estadio de béisbol Édgar Rentería. El miércoles 19 le llegará el turno al área metropolitana de Medellín, con un concierto en la DaviArena de Sabaneta, uno de los escenarios más nuevos del país, del que Chayanne será de los primeros artistas internacionales en ocupar su tarima. El ciclo cerrará el sábado 21 de noviembre en Bogotá, en el Coliseo MedPlus.

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Se trata del regreso del cantante al país después de su paso por Colombia en mayo de 2025, cuando se presentó en el Festival Vallenato y agotó las localidades del Coliseo MedPlus de la capital, dos presentaciones que confirmaron que su público colombiano, con «las maduritas» a la cabeza, sigue tan fiel como en los mejores años de su carrera.

El fenómeno de «las maduritas»

Y es que hablar de Chayanne es hablar de un fenómeno que trasciende generaciones. Sus seguidoras más fieles, muchas de ellas mujeres que crecieron escuchándolo desde sus inicios y que hoy se autodenominan con orgullo «las maduritas», han convertido cada concierto del puertorriqueño en una cita obligada: pañoletas en mano, coreografías memorizadas y una energía que no distingue edades.

El Bailemos Otra Vez Tour arrancó en agosto de 2024 en Estados Unidos y desde entonces ha pasado por España y varios países de Latinoamérica. El espectáculo combina las canciones del álbum homónimo, publicado en 2023, con los clásicos que han marcado más de cuatro décadas de carrera del puertorriqueño, en una puesta en escena con músicos en vivo pensada precisamente para integrar a varias generaciones de seguidores.

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En el repertorio de la gira figuran temas como «El centro de mi corazón», «Cuidarte el alma», «Atado a tu amor», «Y tú te vas», «Completamente enamorados», «Fiesta en América», «Humanos a Marte» y «Madre Tierra», además de los sencillos más recientes como «Bailemos otra vez» y «Te amo y punto».

Boletería y advertencia a los fanáticos

La venta de entradas se gestiona a través de distintas plataformas según la ciudad: La Tiquera es la encargada en Bucaramanga, TaquillaLive opera la venta para Bogotá y Barranquilla, mientras que Tuboleta es la tiquetera habilitada para la fecha del área metropolitana de Medellín.

Días antes de su llegada, el propio artista difundió una advertencia a través de sus redes sociales sobre la reventa de beneficios no autorizados. Según el comunicado, los encuentros con seguidores y los accesos VIP de las fechas de la gira «se gestionan exclusivamente a través de CMN Events, por medio de sus canales oficiales», por lo que recomendó al público verificar cualquier información antes de realizar pagos o compartir datos personales.

Mientras tanto, su mensaje del primer cafecito colombiano sigue sumando reacciones. Entre los comentarios se leen bienvenidas, bromas y mensajes de «maduritas» que ya cuentan las horas para verlo en Bucaramanga, Barranquilla, Sabaneta y Bogotá.

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