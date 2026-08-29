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Resumen: Tras siete años de ausencia, el cantante puertorriqueño Chayanne confirmó su regreso a Medellín con su gira internacional "Bailemos Otra Vez Tour", programando una presentación en el Davi Arena el próximo 19 de noviembre de 2026. La inclusión de la capital antioqueña en la gira responde a la alta demanda del público y al éxito en taquilla registrado en diversos países de Latinoamérica, donde ha agotado localidades en cuestión de horas. Las entradas para el concierto estarán disponibles para el público general a partir del 3 de septiembre a través de la plataforma Tuboleta.com, en un evento que promete más de dos horas de espectáculo con sus clásicos de siempre y sus producciones más recientes.

Siete años después Chayanne vuelve a Colombia: será de los primeros artistas en cantar en el Daviarena

Tras siete años de ausencia desde su última visita en 2019, el ícono de la música latina Chayanne confirmó su regreso a Medellín como parte de su gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour”. La cita con el público antioqueño se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre de 2026 en el Davi Arena.

Un fenómeno de taquilla continental

La inclusión de Medellín responde a la alta demanda de entradas y al éxito de un recorrido que ha registrado llenos absolutos en múltiples ciudades de Latinoamérica. En plazas como Buenos Aires, la masiva respuesta de los fanáticos agotó boleterías en cuestión de horas, forzando la apertura de nuevas presentaciones.

Ficha y detalles del concierto

Fecha del evento: Jueves, 19 de noviembre de 2026.

Lugar: Davi Arena, Medellín.

Venta al público general: Jueves, 3 de septiembre de 2026 a partir de las 9:00 a.m..

Plataforma de boletería: Tuboleta.com.

Espectáculo: Presentación de más de dos horas con un despliegue de alta producción que reúne temas recientes como «Bailando Bachata» y clásicos de su carrera como «Torero», «Salomé», «Dejaría Todo» y «Un Siglo Sin Ti».

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Un reencuentro esperado tras siete años

El regreso del puertorriqueño busca saldar una deuda con una de las plazas más importantes de Colombia, donde no se presentaba desde hace casi una década. La velada promete convertirse en una celebración colectiva para miles de asistentes de distintas generaciones.

Las entradas se comercializarán por etapas a través del portal Tuboleta.com, permitiendo a los seguidores del artista asegurar su lugar en una de las fechas musicales más destacadas del año.

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