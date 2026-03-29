¡15 muertos y un desmembramiento! Ocho presuntos sicarios del temido grupo ‘Cordillera’ caen en Pereira

Resumen: Ocho presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada ‘Cordillera’ fueron capturados en Pereira. Entre ellos figuran alias ‘Nea’ y ‘Cartago’, señalados como coordinadores de sicariato, y otros cinco presuntos autores de al menos 15 homicidios, dos desapariciones y un caso de desmembramiento. Durante el operativo se incautaron armas, celulares, drogas y un vehículo.

En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados ocho integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) ‘Cordillera’, señalados de cometer múltiples delitos en Pereira y sus alrededores.

Según las autoridades, los detenidos están vinculados con homicidios, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Nea’ y ‘Cartago’, quienes según las investigaciones habrían ejercido funciones de coordinación dentro de la estructura criminal, liderando presuntamente actos de sicariato.

Otros integrantes del grupo, identificados como alias ‘Fantasma’, ‘Negro Sensei’ y ‘Juangui’, serían los autores materiales de al menos 15 homicidios, además de estar vinculados con dos desapariciones y un caso de desmembramiento.

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Durante el operativo, las autoridades realizaron la incautación de varios elementos de interés para la investigación. Se confiscaron 10 teléfonos celulares que podrían contener información sobre la dinámica delictiva de la organización, armas de fuego, sustancias estupefacientes y un vehículo recuperado que habría sido utilizado en actividades ilícitas del grupo.

: En Pereira (Risaralda), nuestra @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a 8 integrantes del grupo… pic.twitter.com/HBvEraNnD7 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 29, 2026

La captura de estos ocho presuntos miembros del GDO ‘Cordillera’ constituye un avance significativo en la lucha contra la criminalidad organizada en la región, al neutralizar a quienes presuntamente coordinaban y ejecutaban actos de violencia extrema.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que continuará con la judicialización y los trámites legales correspondientes para determinar las responsabilidades penales de cada uno de ellos.