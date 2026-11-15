Mamá de alias Primo Gay publicó mensajes de apoyo tras su captura y cuestionó señalamientos en redes

Foto: Andrés Julián Rendón

Resumen: La mujer identificada como Doris López en TikTok publicó mensajes de respaldo a su hijo, alias Primo Gay, después de su captura en Briceño. Según las publicaciones recogidas por Blu Radio, lo llamó "guerrero" y cuestionó los señalamientos en redes sociales. Sus mensajes no modifican la situación judicial del detenido ni constituyen una decisión sobre los delitos que le atribuyen las autoridades.

La madre de alias Primo Gay publicó mensajes de respaldo al capturado después del operativo que permitió detenerlo en zona rural de Briceño, Antioquia. En las publicaciones, difundidas en TikTok y recogidas por Blu Radio, la mujer expresó su apoyo a su hijo y cuestionó los comentarios de quienes lo señalan por los delitos que le atribuyen las autoridades.

La mujer aparece identificada como Doris López en esa red social. Entre los mensajes divulgados figura uno en el que lo llama «guerrero» y le dice que estará a su lado. Las publicaciones se conocieron después de la captura del hombre, identificado por las autoridades como Néider Uñates, quien era uno de los más buscados del departamento.

El mensaje de la mamá de alias Primo Gay

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Doris López compartió una imagen del procedimiento de captura acompañada por la expresión en inglés «Game Over». En otra publicación escribió unas palabras de afecto dirigidas a su hijo, con una referencia a su fe y al acompañamiento familiar.

«Mi niño, eres un guerrero y ahí estoy para ti, en las buenas y en las malas. Dios nos ayuda a salir de todo esto. Te amo mucho», dice el mensaje citado por el medio.

Estas palabras corresponden a la reacción de la mujer en redes sociales. No son un pronunciamiento de la defensa técnica ni una decisión sobre la situación judicial del detenido. El respaldo familiar y los comentarios publicados no modifican los señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades competentes.

También respondió a los comentarios

La publicación generó respuestas de otros usuarios. Frente a los cuestionamientos sobre su hijo, la mujer pidió que no se le juzgara a partir de lo que se escucha o se lee sobre él. En uno de los mensajes recogidos por Blu Radio escribió: «Nadie es Dios para juzgar, como muchos que solo juzgan por lo que oyen, sin saber si todo eso es verdad y sin haber llegado a tratar con él».

En otra respuesta añadió: «Solo los tratan de criminales e ilegales porque no esconden lo que hacen, como muchos funcionarios del Gobierno que tiran la piedra y esconden la mano, manada de corruptos». La frase se reproduce como parte de lo expresado en la cuenta, no como una conclusión sobre la conducta de funcionarios o sobre el proceso contra su hijo.

La información difundida se concentra en esas publicaciones y en las respuestas de la mujer. No presenta documentos judiciales que respalden sus afirmaciones ni anuncia una actuación legal promovida por ella tras el operativo de captura.

La captura y los señalamientos de las autoridades

La detención de alias Primo Gay se conoció el sábado 14 de noviembre. Las autoridades lo ubican como un señalado cabecilla con trayectoria en las disidencias de las Farc y vínculos con el Clan del Golfo. Era requerido por presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con armas de fuego y municiones.

En las últimas horas también se han conocido pronunciamientos sobre una eventual extradición. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que ese fuera el siguiente paso tras la captura. Se trata de una solicitud pública del mandatario, no de la confirmación de que el traslado a otro país ya esté decidido.

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Por separado, el presidente Abelardo De La Espriella difundió un video de su encuentro con el detenido en Montería y lo señaló por varios hechos violentos. Las acusaciones expuestas por funcionarios y las reacciones de sus familiares deben distinguirse de las decisiones que adopte la justicia, dentro de un proceso en el que conserva la presunción de inocencia.

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