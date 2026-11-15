Donmatías en alerta por posible plan pistola tras captura de Primo Gay: refuerzan vigilancia

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Resumen: El alcalde de Donmatías, Javier López, reportó amenazas del Clan del Golfo contra policías y alertó sobre un posible plan pistola tras la captura de alias Primo Gay. Las autoridades reforzaron la vigilancia en las zonas urbana y rural. La información divulgada no reporta un ataque consumado en el municipio.

Las autoridades de Donmatías reforzaron la vigilancia ante amenazas contra integrantes de la Policía Nacional y la posible activación de un plan pistola, en medio de la preocupación por eventuales retaliaciones tras la captura de alias Primo Gay en el norte de Antioquia.

La advertencia fue expuesta por el alcalde Javier López en declaraciones recogidas por Blu Radio este domingo 15 de noviembre. El mandatario explicó que la estación de Policía fue informada de las intimidaciones y que las autoridades permanecen atentas a cualquier situación, tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio.

La amenaza que encendió las alertas en Donmatías

Según el reporte del medio, López manifestó su preocupación por las amenazas del Clan del Golfo contra los uniformados. La respuesta local ha sido fortalecer las medidas de vigilancia mientras se mantiene la alerta por una posible acción contra la Fuerza Pública.

«Se nos presentó una amenaza a las estaciones de Policía donde se decretaba el plan pistola. Fue comunicado y notificado la estación de Policía y hemos estado pues atentos a cualquier situación», expresó el alcalde, citado por Blu Radio.

El mandatario precisó que, aunque no se ha identificado una presencia militar del Clan del Golfo en Donmatías, las amenazas sí existen y generan preocupación entre las autoridades y los integrantes de la Fuerza Pública. Su declaración distingue entre la advertencia recibida y una presencia armada identificada dentro del municipio.

La información divulgada se refiere a una alerta preventiva y al refuerzo de vigilancia. No reporta un ataque consumado en Donmatías como consecuencia de estas intimidaciones. Por ahora, el énfasis de las autoridades locales está en permanecer atentas ante cualquier eventualidad.

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La preocupación después de la captura de Primo Gay

El pronunciamiento ocurre después de la detención de alias Primo Gay, conocida el sábado 14 de noviembre. El alcalde consideró ese resultado un logro significativo para las autoridades y las comunidades, y señaló que la presencia del hombre en la región habría generado afectaciones en varios corredores viales.

El capturado fue identificado por las autoridades como Néider Yesid Uñates López. Su nombre aparece vinculado por los organismos de seguridad a estructuras de las disidencias de las Farc y al Clan del Golfo, en una zona del departamento marcada por disputas entre organizaciones armadas ilegales.

Tras el operativo, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió que la extradición sea el siguiente paso. En los pronunciamientos conocidos luego de la captura, el comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto, lo señaló de haber ordenado ataques con explosivos, instalación de minas antipersonal y acciones contra la Fuerza Pública. Estos son señalamientos de las autoridades, no una sentencia judicial.

Un riesgo que no desaparece con la detención

La Defensoría del Pueblo también saludó la captura, pero advirtió que los riesgos para las comunidades de Briceño no han desaparecido. La entidad recordó su Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, en la que había señalado amenazas, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad por las confrontaciones entre grupos armados.

Esa advertencia humanitaria corresponde a Briceño. En Donmatías, la novedad de este domingo es el reporte específico del alcalde sobre amenazas a policías y las medidas de vigilancia adoptadas por las autoridades locales. Se trata de dos pronunciamientos distintos en el contexto de seguridad del norte antioqueño.

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También existe un antecedente reciente a nivel departamental: la Policía de Antioquia reforzó sus protocolos ante posibles retaliaciones por la muerte de alias Negro Perea y la captura de alias Alambrito en el Bajo Cauca. Esa alerta fue informada antes y responde a otros resultados contra el Clan del Golfo; no debe confundirse con la denuncia hecha ahora por el alcalde de Donmatías tras la captura de Primo Gay.