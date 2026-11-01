Resumen: Tropas del Ejército Nacional capturaron en la vereda Chaparral de Guarne, Antioquia, a un presunto integrante de la Oficina de Envigado, señalado de coordinar actividades criminales en el oriente antioqueño. Al hombre le incautaron un revólver, cartuchos y un teléfono celular.

¡Golpe a la Oficina de Envigado en Guarne! Ejército capturó a un presunto integrante con revólver

Un nuevo golpe a la delincuencia organizada se registró en el oriente antioqueño. En la vereda Chaparral, del municipio de Guarne, tropas del Ejército Nacional capturaron a un presunto integrante de la Oficina de Envigado, una de las estructuras criminales más señaladas del país. Al hombre le incautaron un revólver, cartuchos y un teléfono celular.

El resultado fue dado a conocer por la Séptima División del Ejército Nacional a través de sus redes sociales, donde informó que la captura se logró en medio de operaciones militares adelantadas por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, unidad adscrita a la Cuarta Brigada.

Así fue el operativo del Ejército en la vereda Chaparral de Guarne

De acuerdo con el parte oficial, las tropas realizaban labores de control territorial en la vereda Chaparral cuando dieron con el sujeto, señalado de coordinar actividades criminales en esta zona del oriente de Antioquia. Durante el procedimiento le hallaron un revólver con varios cartuchos y un teléfono celular, elementos que quedaron en poder de las autoridades junto con el capturado.

«Con este resultado se afecta este grupo delincuencial y se debilitan sus capacidades criminales en el territorio», señaló el Ejército en el mensaje publicado en su cuenta oficial de X, acompañado de las fotografías del operativo.

El operativo hace parte de la ofensiva contra los grupos de delincuencia organizada que el Ejército adelanta en Antioquia bajo la consigna #ContraLaAmenaza, con la que busca debilitar las capacidades militares y financieras de estas estructuras en las subregiones del departamento.

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La captura se suma a varios golpes que las autoridades han dado en las últimas semanas a estructuras armadas que intentan tomarse corredores del oriente antioqueño, una subregión clave por sus vías que conectan con Medellín, el aeropuerto José María Córdova y el norte del departamento. En lo corrido del año, Guarne ha sido escenario de operativos contra el microtráfico, el porte ilegal de armas y el hurto, delitos que las autoridades relacionan con bandas al servicio de organizaciones más grandes.

¿Qué es la Oficina de Envigado, la estructura a la que pertenecería el capturado?

La Oficina de Envigado es una organización criminal que nació en los años 80 como el brazo de cobros y sicariato del extinto cartel de Medellín. Tras la caída de Pablo Escobar, la estructura se convirtió en una red dedicada al narcotráfico, la extorsión y el cobro de deudas, y aunque su centro de operaciones histórico ha sido el Valle de Aburrá, las autoridades le han atribuido actividades ilegales en varias subregiones de Antioquia.

En los últimos años, el Ejército, la Policía y la Fiscalía han reportado capturas de presuntos integrantes de esta organización en el oriente antioqueño, donde grupos criminales disputan rutas y economías ilegales. Guarne, ubicado a unos 30 kilómetros de Medellín sobre la Autopista Medellín-Bogotá, no ha sido ajeno a esa presión.

#EsNoticia | En la vereda Chaparral, municipio de Guarne, Antioquia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la #CuartaBrigada, lograron la captura de un presunto integrante del grupo de delincuencia organizado La Oficina de Envigado, señalado de coordinar… pic.twitter.com/PGt8GjkObM — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) November 1, 2026

El capturado quedó en manos de las autoridades

En las imágenes compartidas por la Séptima División del Ejército se observa al hombre capturado, custodiado por un soldado y un patrullero de la Policía Nacional, junto a la mesa en la que fueron exhibidos el revólver, las municiones y el celular incautados. Según el rótulo oficial que acompaña las fotografías, el procedimiento se adelantó por porte ilegal de armas de fuego, conducta tipificada en el artículo 365 del Código Penal colombiano.

Foto: Ejército de Colombia

Con la captura, el presunto integrante de la Oficina de Envigado quedó a disposición de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de definir su situación jurídica. Las tropas, por su parte, mantienen los operativos en las veredas de Guarne para evitar que estas estructuras vuelvan a tomarse el territorio.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad del oriente antioqueño para que reporte cualquier hecho sospechoso a las líneas de atención de la Policía y del Ejército, una colaboración que, aseguran, ha sido clave para ubicar a los integrantes de estas estructuras criminales.