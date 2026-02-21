La joven fue vista por última vez con un misterioso hombre en Venecia. casi 4 meses después del crimen de Emiliana, se logró la captura del presunto feminicida

Justicia para Emiliana: Capturan en Titiribí al presunto feminicida de la joven asesinada en Venecia

Minuto30.com .- Tras casi cuatro meses de investigaciones y una búsqueda incesante de justicia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la noche de este sábado 21 de febrero la captura del presunto responsable del feminicidio de Emiliana Castrillón Herrera.

La detención se produjo en el municipio de Titiribí durante actividades de patrullaje, control y registro de personas realizadas por la Policía Nacional. El sujeto era buscado por su presunta vinculación en la desaparición y posterior asesinato de la joven de 19 años.

Un crimen que marcó al Suroeste

La tragedia de Emiliana comenzó el 1 de noviembre de 2025, cuando fue vista por última vez asistiendo al Festival de Globos en el municipio de Venecia. Según testigos, la joven se encontraba en compañía de un hombre cuya identidad fue el foco de la investigación desde el primer día.

Nueve días después, el 10 de noviembre, el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la vereda El Balzal, corregimiento de Bolombolo, confirmó los peores temores:

Pese al estado del cuerpo, sus familiares lograron identificarla gracias a las prendas de vestir y varios tatuajes característicos.

El cuerpo fue encontrado en una zona rural de difícil acceso, a una hora del casco urbano de Venecia.

“Ojos puestos en los maltratadores”

El gobernador Rendón fue enfático al resaltar que en el departamento existe una política de “tolerancia cero” contra la violencia de género.

En Antioquia tenemos los ojos puestos en los maltratadores y asesinos de mujeres”, sentenció el mandatario tras conocerse la captura.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Se espera que el ente acusador presente las pruebas que vinculan al sujeto como el autor material del feminicidio.