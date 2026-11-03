Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el barrio 7 de Agosto a un presunto motoladrón que habría robado un anillo de oro; un dispositivo biométrico confirmó que tenía orden de captura por seis delitos.

¡Se le acabó la vuelta! Cayó motoladrón que robó un anillo de oro en Barrios Unidos

Un anillo de oro fue el objetivo de dos delincuentes que, a bordo de una motocicleta, interceptaron a un ciudadano que se movilizaba junto a una mujer por el barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. El hecho, sin embargo, no terminó como los presuntos ladrones lo esperaban: uno de ellos terminó capturado y a disposición de las autoridades.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, uno de los sujetos descendió del vehículo para cometer el hurto, mientras su cómplice avanzó unos metros sobre la motocicleta para esperarlo y facilitar la huida. El rápido accionar de la víctima y de la comunidad cambió el rumbo de la historia.

El hurto ocurrió cuando el ciudadano caminaba junto a una mujer por una de las vías del barrio 7 de Agosto, un sector comercial y muy transitado de la localidad de Barrios Unidos. Los delincuentes, según el reporte policial, aprovecharon un momento de descuido para interceptar a la pareja y arrebatarle el anillo de oro a la víctima.

El atraco y la reacción de la víctima

Según las autoridades, tras lo ocurrido, la víctima no dudó en alertar a una patrulla de la Policía que se encontraba cerca del sector. De inmediato, los uniformados iniciaron la búsqueda de los señalados responsables por las calles aledañas al lugar del hurto.

Cuadras más adelante, los patrulleros encontraron a varias personas que tenían retenido a uno de los presuntos responsables. Los residentes del sector, al percatarse de lo que había pasado, impidieron que el hombre escapara mientras llegaban las unidades policiales.

El sujeto fue identificado plenamente por la víctima como quien habría participado en el atraco. Además, durante el procedimiento de captura, los policías le encontraron un arma traumática entre sus pertenencias, un elemento que agravó su situación judicial.

Dio los datos de otra persona, pero la tecnología lo delató

En un intento por evadir a las autoridades, el capturado suministró a los uniformados los datos de identidad de otra persona. Sin embargo, la maniobra no le funcionó: mediante el dispositivo biométrico portátil, los policías establecieron su verdadera identidad en cuestión de minutos.

La verificación arrojó un resultado contundente. El hombre tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, falsedad marcaria, falsedad en documento público, hurto calificado y agravado, receptación y uso de menores para la comisión de delitos.

El presunto motoladrón fue trasladado en un primer momento a un centro asistencial, donde recibió atención médica, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial por los delitos que se le imputan y por la orden de captura que pesaba en su contra.

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Fotos: Captura de video

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El llamado de las autoridades a denunciar

Tras la captura, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano. Según la institución, la información oportuna de la comunidad es clave para reaccionar rápido ante hurtos y otros delitos en las calles de la capital.

Las autoridades también recordaron que la denuncia ciudadana permite judicializar a los presuntos responsables y recuperar los elementos hurtados, como ocurrió en este caso en el barrio 7 de Agosto, donde la reacción conjunta de la víctima, la comunidad y la patrulla permitió la captura del señalado.

Este nuevo caso se suma a varios golpes que la Policía Metropolitana de Bogotá le ha dado en los últimos meses a los denominados motoladrones, delincuentes que usan motocicletas para sorprender a sus víctimas en la vía pública y huir rápidamente entre el tráfico de la ciudad.

De hecho, en esa misma localidad las autoridades han reportado en los últimos meses la captura de varios señalados atracadores, algunos de ellos con amplios prontuarios judiciales. La presencia de patrullajes y la colaboración de los vecinos han sido determinantes para que varios de estos casos terminen en capturas, como la de este presunto motoladrón que ahora deberá responder ante la justicia.

Fotos: Policía Nacional

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