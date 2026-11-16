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    • Recuperan en Campamento una moto de $11 millones hurtada en Yarumal; un hombre fue capturado

    Una moto avaluada en 11 millones de pesos fue recuperada en Campamento. Había sido hurtada de un parqueadero en Yarumal. Capturaron a un hombre por el caso.

    Publicado por: SoloDuque

    Motocicleta recuperada en Campamento tras hurto en Yarumal
    Foto: Policía Nacional
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    Recuperan en Campamento una moto de $11 millones hurtada en Yarumal; un hombre fue capturado

    Resumen: Un hombre fue capturado en Campamento el 15 de noviembre por su presunta relación con el hurto de una motocicleta en un parqueadero de Yarumal. La Honda XR 190, avaluada en 11 millones de pesos, fue recuperada. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía 25 Local de Briceño.

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    Una motocicleta avaluada en 11 millones de pesos fue recuperada en Campamento, en el Norte de Antioquia, durante un procedimiento realizado el domingo 15 de noviembre de 2026. Un hombre fue capturado por su presunta relación con el hurto del vehículo.

    Según el reporte de la Policía Nacional, la moto había sido hurtada de un parqueadero en el municipio de Yarumal. Su recuperación se produjo en el sector de la calle 9 de Campamento.

    Una Honda XR 190 entre los vehículos recuperados

    El vehículo corresponde a una Honda XR 190, modelo 2023, de color blanco con rojo. El boletín conocido señala que su valor fue estimado en 11 millones de pesos.

    Por estos hechos se realizó la captura en flagrancia de un hombre por el delito de hurto. No se informó su edad ni se entregaron otros datos sobre cómo habría sido sacada la motocicleta del parqueadero.

    Lea también: Riña en el parque principal de Entrerríos dejó un herido y un capturado por presuntas lesiones.

    El caso pasó a la Fiscalía de Briceño

    El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 25 Local de Briceño para el respectivo proceso judicial. Su presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.

    El reporte relaciona el procedimiento con la captura en flagrancia contemplada en el artículo 301, numeral 3, del Código de Procedimiento Penal. La captura no equivale a una condena.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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