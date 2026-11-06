Capturan a un hombre por falsedad marcaria en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, sector La Vara, a un hombre por falsedad marcaria e incautaron una motocicleta Yamaha SZ15RR, modelo 2024. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.