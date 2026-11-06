Capturan a un hombre por falsedad marcaria en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, sector La Vara, a un hombre por falsedad marcaria e incautaron una motocicleta Yamaha SZ15RR, modelo 2024. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.
En Santa Fe de Antioquia, el miércoles 4 de noviembre de 2026, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por el delito de falsedad marcaria, en la vía que comunica a Medellín con este municipio, sector La Vara.
Durante el procedimiento fue incautada una motocicleta marca Yamaha, línea SZ15RR, modelo 2024, de color gris y negro.
El hombre capturado y el vehículo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia, donde se adelantará el proceso judicial correspondiente.
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