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Capturan a un hombre por falsedad marcaria en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

Capturaron a un hombre por falsedad marcaria en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, sector La Vara, e incautaron una motocicleta Yamaha SZ15RR.

Publicado por: SoloDuque

El capturado junto a una uniformada y la motocicleta Yamaha incautada en Santa Fe de Antioquia
Foto: Policía Nacional
Capturan a un hombre por falsedad marcaria en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, sector La Vara, a un hombre por falsedad marcaria e incautaron una motocicleta Yamaha SZ15RR, modelo 2024. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.

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En Santa Fe de Antioquia, el miércoles 4 de noviembre de 2026, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron a un hombre por el delito de falsedad marcaria, en la vía que comunica a Medellín con este municipio, sector La Vara.

Durante el procedimiento fue incautada una motocicleta marca Yamaha, línea SZ15RR, modelo 2024, de color gris y negro.

El hombre capturado y el vehículo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia, donde se adelantará el proceso judicial correspondiente.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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