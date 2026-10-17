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Resumen: Un hombre fue capturado en el ingreso al Túnel de Occidente, vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, por falsedad marcaria; le incautaron una motocicleta Yamaha de placas ARV93F.

Túnel de Occidente: capturan a un hombre por falsedad marcaria y le incautan la moto

Un hombre fue capturado por el delito de falsedad marcaria en el sector de ingreso al Túnel de Occidente, en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia.

El procedimiento se registró el jueves 15 de octubre de 2026 y estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Según el comunicado del Departamento de Policía Antioquia, firmado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante de esa unidad, durante el operativo fue incautada una motocicleta Yamaha de placas ARV93F.

La falsedad marcaria es el delito establecido en el artículo 285 del Código Penal, que sanciona a quien usa, reproduce o altera una marca registrada sin autorización, una conducta que en el caso de los vehículos suele estar asociada a la alteración de sus elementos de identificación.

El capturado, señalado como presunto responsable, y la motocicleta quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En otro procedimiento de la misma seccional, en el Nordeste antioqueño, la Policía capturó en Santo Domingo a un hombre que se movilizaba en una moto reportada como hurtada en Medellín.